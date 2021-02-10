https://ria.ru/20210210/moroz-1596906249.html

Сибиряк предупредил москвичей о "ломающихся на морозе" зубах

Сибиряк предупредил москвичей о "ломающихся на морозе" зубах

Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:21

2021-02-10T21:21

2021-02-10T21:21

россия

погода

москва

якутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151379/32/1513793219_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_92f4c8ab2d46122b58731f49e150b417.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал на главное заблуждение не привыкших к морозу людей.По его словам, употребление горячего чая является популярным, но самым ненадежным способом согреться. Мужчина считает, что от напитка следует отказаться как до выхода на улицу, так и после возвращения в теплое помещение."Зубы сломаются сразу", — сказал он, не уточнив, что именно может произойти в полости рта.Ляшеев также не рекомендовал злоупотреблять алкоголем во время холодов.Наиболее эффективно, по его мнению, согревает теплый бульон. Во время мороза, помимо прочего, помогает шоколадный батончик, а также вода умеренной температуры, пояснил сибиряк. "Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. <…> Важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой", — подытожил он.Ранее стало известно о наступлении на Россию мощного циклона. По данным специалистов, в Москве в пятницу начнется сильная метель. Снег будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура, как ожидается, останется практически без изменений.

https://ria.ru/20210210/kollaps-1596789306.html

https://ria.ru/20210208/tanets-1596496166.html

россия

москва

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, москва, якутск, общество