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Сибиряк предупредил москвичей о "ломающихся на морозе" зубах
Сибиряк предупредил москвичей о "ломающихся на морозе" зубах
Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:21
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал на главное заблуждение не привыкших к морозу людей.По его словам, употребление горячего чая является популярным, но самым ненадежным способом согреться. Мужчина считает, что от напитка следует отказаться как до выхода на улицу, так и после возвращения в теплое помещение."Зубы сломаются сразу", — сказал он, не уточнив, что именно может произойти в полости рта.Ляшеев также не рекомендовал злоупотреблять алкоголем во время холодов.Наиболее эффективно, по его мнению, согревает теплый бульон. Во время мороза, помимо прочего, помогает шоколадный батончик, а также вода умеренной температуры, пояснил сибиряк. "Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. &lt;…&gt; Важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой", — подытожил он.Ранее стало известно о наступлении на Россию мощного циклона. По данным специалистов, в Москве в пятницу начнется сильная метель. Снег будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура, как ожидается, останется практически без изменений.
https://ria.ru/20210210/kollaps-1596789306.html
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россия, погода, москва, якутск, общество

Сибиряк предупредил москвичей о "ломающихся на морозе" зубах

21:21 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди на смотровой площадке в Москве
Люди на смотровой площадке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал на главное заблуждение не привыкших к морозу людей.
По его словам, употребление горячего чая является популярным, но самым ненадежным способом согреться. Мужчина считает, что от напитка следует отказаться как до выхода на улицу, так и после возвращения в теплое помещение.
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"Зубы сломаются сразу", — сказал он, не уточнив, что именно может произойти в полости рта.
Ляшеев также не рекомендовал злоупотреблять алкоголем во время холодов.
Наиболее эффективно, по его мнению, согревает теплый бульон. Во время мороза, помимо прочего, помогает шоколадный батончик, а также вода умеренной температуры, пояснил сибиряк.
"Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. <…> Важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой", — подытожил он.
Ранее стало известно о наступлении на Россию мощного циклона. По данным специалистов, в Москве в пятницу начнется сильная метель. Снег будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура, как ожидается, останется практически без изменений.
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