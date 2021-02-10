https://ria.ru/20210210/monastyr-1596825682.html

Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией

Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией

Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:26

2021-02-10T14:26

2021-02-10T14:29

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

россия

москва

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили РИА Новости в среду в суде.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

россия

москва

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, москва, свердловская область