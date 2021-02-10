Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:26 10.02.2021 (обновлено: 14:29 10.02.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили РИА Новости в среду в суде.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.
"Принято решение этот иск удовлетворить полностью – о признании права собственности за епархией", - сказали в суде.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.