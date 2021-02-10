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Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:26
2021-02-10T14:29
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
москва
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили РИА Новости в среду в суде.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, москва, свердловская область

Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией

14:26 10.02.2021 (обновлено: 14:29 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арбитражный суд Свердловской области признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили РИА Новости в среду в суде.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.
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"Принято решение этот иск удовлетворить полностью – о признании права собственности за епархией", - сказали в суде.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Среднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияМоскваСвердловская область
 
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