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В Подмосковье нашли тело младенца
В Подмосковье нашли тело младенца
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:19
2021-02-10T22:19
2021-02-10T22:19
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия