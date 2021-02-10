https://ria.ru/20210210/mladenets-1596911020.html

В Подмосковье нашли тело младенца

В Подмосковье нашли тело младенца

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:19

2021-02-10T22:19

2021-02-10T22:19

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.

https://ria.ru/20210115/kareliya-1593207557.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия