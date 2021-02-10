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В Подмосковье нашли тело младенца
В Подмосковье нашли тело младенца
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:19
2021-02-10T22:19
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье нашли тело младенца

22:19 10.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

"По имеющейся информации, тело ребенка обнаружено на территории комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе", - говорится в сообщении.

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15 января, 15:11
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В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.
Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
 
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