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Наука
https://ria.ru/20210210/miui-1596850511.html
Новая прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi разочаровала пользователей
Новая прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi разочаровала пользователей
Глобальная версия оболочки MIUI 12.5 оказалась не столь функциональной, как китайский аналог. Об этом сообщает NotebookCheck. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:09
2021-02-10T16:09
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гаджеты
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глобальная версия оболочки MIUI 12.5 оказалась не столь функциональной, как китайский аналог. Об этом сообщает NotebookCheck.Xiaomi запустила глобальное тестирование фирменной оболочки для Android. Компания анонсировала скорый релиз MIUI 12.5 для некоторых смартфонов. Первые пользователи выяснили, что в глобальном варианте обеспечена гораздо меньшая оптимизация — энергопотребление и использование оперативной памяти в "китайке" ниже.Кроме того, в глобальной версии MIUI 12.5 оказались вырезаны новые функции. Так, исчезли режим MIUI+ для работы с компьютером, подборка новых системных звуков и анимаций и система тактильной обратной связи.Компания Xiaomi запланировала распространение новой версии MIUI на второй квартал 2021 года. Среди моделей, которые получат обновление Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.
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Новости
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РИА Новости
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353
60
xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

Новая прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi разочаровала пользователей

16:09 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глобальная версия оболочки MIUI 12.5 оказалась не столь функциональной, как китайский аналог. Об этом сообщает NotebookCheck.
Xiaomi запустила глобальное тестирование фирменной оболочки для Android. Компания анонсировала скорый релиз MIUI 12.5 для некоторых смартфонов. Первые пользователи выяснили, что в глобальном варианте обеспечена гораздо меньшая оптимизация — энергопотребление и использование оперативной памяти в "китайке" ниже.
Кроме того, в глобальной версии MIUI 12.5 оказались вырезаны новые функции. Так, исчезли режим MIUI+ для работы с компьютером, подборка новых системных звуков и анимаций и система тактильной обратной связи.
Компания Xiaomi запланировала распространение новой версии MIUI на второй квартал 2021 года. Среди моделей, которые получат обновление Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.
Смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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