https://ria.ru/20210210/miui-1596850511.html

Новая прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi разочаровала пользователей

Новая прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi разочаровала пользователей

Глобальная версия оболочки MIUI 12.5 оказалась не столь функциональной, как китайский аналог. Об этом сообщает NotebookCheck. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:09

2021-02-10T16:09

2021-02-10T16:09

наука

xiaomi inc

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глобальная версия оболочки MIUI 12.5 оказалась не столь функциональной, как китайский аналог. Об этом сообщает NotebookCheck.Xiaomi запустила глобальное тестирование фирменной оболочки для Android. Компания анонсировала скорый релиз MIUI 12.5 для некоторых смартфонов. Первые пользователи выяснили, что в глобальном варианте обеспечена гораздо меньшая оптимизация — энергопотребление и использование оперативной памяти в "китайке" ниже.Кроме того, в глобальной версии MIUI 12.5 оказались вырезаны новые функции. Так, исчезли режим MIUI+ для работы с компьютером, подборка новых системных звуков и анимаций и система тактильной обратной связи.Компания Xiaomi запланировала распространение новой версии MIUI на второй квартал 2021 года. Среди моделей, которые получат обновление Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.

https://ria.ru/20210205/xiaomi-1596149192.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии