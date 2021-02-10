https://ria.ru/20210210/mitino-1598141824.html

Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки

Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки

Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-10T19:00

2021-02-10T19:00

2021-02-19T11:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

митино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что приблизительно змея вырастает до двух метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном это засушливые районы: долины рек и овраги."Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Обычно агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол", - говорится в сообщении.Отмечается, что при неожиданной встрече с экзотическими или дикими животными москвичи могут оставить свои обращения нескольким способами: обратиться в Единую справочную службу мэрии Москвы, отправить сообщение через электронную приемную на портале мэра mos.ru. На место прибудут сотрудник МЧС со специалистом Центра передержки диких животных для безопасного изъятия животного.

https://ria.ru/20210209/lisy-1598142756.html

митино

москва

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митино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва