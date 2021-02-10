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Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки
Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки
Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-10T19:00
2021-02-19T11:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
митино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что приблизительно змея вырастает до двух метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном это засушливые районы: долины рек и овраги."Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Обычно агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол", - говорится в сообщении.Отмечается, что при неожиданной встрече с экзотическими или дикими животными москвичи могут оставить свои обращения нескольким способами: обратиться в Единую справочную службу мэрии Москвы, отправить сообщение через электронную приемную на портале мэра mos.ru. На место прибудут сотрудник МЧС со специалистом Центра передержки диких животных для безопасного изъятия животного.
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митино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки

19:00 10.02.2021 (обновлено: 11:48 19.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Техасский полоз, обнаруженный в одной из квартир района Митино
Техасский полоз, обнаруженный в одной из квартир района Митино - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На горячую линию службы 112 поступил сигнал - в квартире обнаружена белая змея. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды вместе с МЧС прибыли по месту вызова и приняли змею экзотического подвида. Рептилия была отправлена в Центр реабилитации диких животных департамента, где ее осмотрели специалисты. Это оказалась красивейшая змея белого окраса с голубыми глазами. Научное название Elaphe obsolete lindheimeri leucistic", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приблизительно змея вырастает до двух метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном это засушливые районы: долины рек и овраги.
"Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Обычно агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при неожиданной встрече с экзотическими или дикими животными москвичи могут оставить свои обращения нескольким способами: обратиться в Единую справочную службу мэрии Москвы, отправить сообщение через электронную приемную на портале мэра mos.ru. На место прибудут сотрудник МЧС со специалистом Центра передержки диких животных для безопасного изъятия животного.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМитиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
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