Техасского полоза, найденного в Митино, передали в центр передержки
19:00 10.02.2021 (обновлено: 11:48 19.02.2021)
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Техасский полоз, обнаруженный в одной из квартир района Митино
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Редкого техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино, змею передали в центр передержки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На горячую линию службы 112 поступил сигнал - в квартире обнаружена белая змея. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды вместе с МЧС прибыли по месту вызова и приняли змею экзотического подвида. Рептилия была отправлена в Центр реабилитации диких животных департамента, где ее осмотрели специалисты. Это оказалась красивейшая змея белого окраса с голубыми глазами. Научное название Elaphe obsolete lindheimeri leucistic", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приблизительно змея вырастает до двух метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном это засушливые районы: долины рек и овраги.
"Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Обычно агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при неожиданной встрече с экзотическими или дикими животными москвичи могут оставить свои обращения нескольким способами: обратиться в Единую справочную службу мэрии Москвы, отправить сообщение через электронную приемную на портале мэра mos.ru. На место прибудут сотрудник МЧС со специалистом Центра передержки диких животных для безопасного изъятия животного.