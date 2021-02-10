https://ria.ru/20210210/minirovanie-1596875549.html

В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог у линии соприкосновения

В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог у линии соприкосновения

Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:53

2021-02-10T17:53

2021-02-10T17:53

донецкая народная республика

горловка

донецк (донецкая область)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР."Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги", - сказал представитель ведомства.По его словам, мероприятия по наращиванию минных заграждений зафиксированы в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских силовиков.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kravchuk-1596852827.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), в мире