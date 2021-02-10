https://ria.ru/20210210/minirovanie-1596875549.html
В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог у линии соприкосновения
В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог у линии соприкосновения
Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:53
2021-02-10T17:53
2021-02-10T17:53
донецкая народная республика
горловка
донецк (донецкая область)
в мире
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР."Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги", - сказал представитель ведомства.По его словам, мероприятия по наращиванию минных заграждений зафиксированы в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских силовиков.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kravchuk-1596852827.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), в мире
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости.
Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Донбассе
в районе подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике
Горловки и Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги", - сказал представитель ведомства.
По его словам, мероприятия по наращиванию минных заграждений зафиксированы в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских силовиков.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.