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В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию
В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию
Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли, сообщил... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:52
2021-02-10T12:57
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На вопрос, нет ли пока позиции президента по этому вопросы, он ответил отрицательно."Нет, это вопрос правительства", - сказал Песков.
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дмитрий песков, общество

В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию

12:52 10.02.2021 (обновлено: 12:57 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Калининграде
Мигранты у здания УФМС в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать просьбу Минсельхоза о послаблении в вопросе трудовой миграции.
На вопрос, нет ли пока позиции президента по этому вопросы, он ответил отрицательно.
"Нет, это вопрос правительства", - сказал Песков.
Уборка урожая риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
12:28Сказано в эфире
Россияне не хотят работать? Эксперт объяснил, зачем Минсельхозу мигранты
 
Дмитрий ПесковОбщество
 
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