https://ria.ru/20210210/migranty-1596806583.html

В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию

В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию

Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли, сообщил... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:52

2021-02-10T12:52

2021-02-10T12:57

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, она актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На вопрос, нет ли пока позиции президента по этому вопросы, он ответил отрицательно."Нет, это вопрос правительства", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/migranty-1596800313.html

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дмитрий песков, общество