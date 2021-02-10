https://ria.ru/20210210/mid-1596869063.html
МИД назвал главную задачу России на Ближнем Востоке
МИД назвал главную задачу России на Ближнем Востоке
Главными задачами России в регионе Ближнего Востока являются деэскалация и нормализация ситуации, а также недопущение возникновения новых военных кризисов,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:21
2021-02-10T17:21
2021-02-10T17:21
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северная африка
ближний восток
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в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главными задачами России в регионе Ближнего Востока являются деэскалация и нормализация ситуации, а также недопущение возникновения новых военных кризисов, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Алексей Скосырев."Второй задачей является недопущение возникновения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки новых опасных военных кризисов. И третье – это мы видим задачу превращения Ближнего Востока в регион мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.При этом, отметил Скосырев, у России в отличие от других игроков нет скрытой повестки дня. Но у Москвы, безусловно, есть свои интересы в регионе, добавил он."Мы энергично развиваем многоплановое взаимодействие с государствами региона в различных сферах – политической, экономической, гуманитарной, ВТС и так далее. Но стараемся делать это на принципах взаимного учета интересов, уважения и доверия", - заключил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, северная африка, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Главными задачами России в регионе Ближнего Востока
являются деэскалация и нормализация ситуации, а также недопущение возникновения новых военных кризисов, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Алексей Скосырев.
"Прежде всего, это комплексная и устойчивая деэскалация и нормализация ситуации. При этом Россия исходит из необходимости содействия урегулированию всех конфликтов на пространстве Ближнего Востока исключительно политико-дипломатическими методами через инклюзивный и конструктивный диалог без дискриминации отдельных сторон, также под эгидой ООН и с привлечением ключевых региональных организаций, прежде всего, ЛАГ и Организации исламского сотрудничества", - заявил Скосырев на площадке клуба "Валдай".
"Второй задачей является недопущение возникновения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки новых опасных военных кризисов. И третье – это мы видим задачу превращения Ближнего Востока в регион мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.
При этом, отметил Скосырев, у России в отличие от других игроков нет скрытой повестки дня. Но у Москвы, безусловно, есть свои интересы в регионе, добавил он.
"Мы энергично развиваем многоплановое взаимодействие с государствами региона в различных сферах – политической, экономической, гуманитарной, ВТС и так далее. Но стараемся делать это на принципах взаимного учета интересов, уважения и доверия", - заключил он.