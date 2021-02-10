https://ria.ru/20210210/mid-1596869063.html

МИД назвал главную задачу России на Ближнем Востоке

МИД назвал главную задачу России на Ближнем Востоке

Главными задачами России в регионе Ближнего Востока являются деэскалация и нормализация ситуации, а также недопущение возникновения новых военных кризисов,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:21

2021-02-10T17:21

2021-02-10T17:21

россия

северная африка

ближний восток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главными задачами России в регионе Ближнего Востока являются деэскалация и нормализация ситуации, а также недопущение возникновения новых военных кризисов, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Алексей Скосырев."Второй задачей является недопущение возникновения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки новых опасных военных кризисов. И третье – это мы видим задачу превращения Ближнего Востока в регион мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.При этом, отметил Скосырев, у России в отличие от других игроков нет скрытой повестки дня. Но у Москвы, безусловно, есть свои интересы в регионе, добавил он."Мы энергично развиваем многоплановое взаимодействие с государствами региона в различных сферах – политической, экономической, гуманитарной, ВТС и так далее. Но стараемся делать это на принципах взаимного учета интересов, уважения и доверия", - заключил он.

https://ria.ru/20210208/razgovor-1596560240.html

россия

северная африка

ближний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северная африка, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире