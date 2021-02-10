https://ria.ru/20210210/mid-1596840543.html

МИД рассказал, как помогают попавшим в беду за границей россиянам

МИД рассказал, как помогают попавшим в беду за границей россиянам

Россия в конце 2021 – начале 2022 годов может анонсировать полноценный запуск "кнопки 112" для российских туристов, попавших в сложную ситуацию за границей,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:25

2021-02-10T15:25

2021-02-10T15:25

россия

олег сыромолотов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия в конце 2021 – начале 2022 годов может анонсировать полноценный запуск "кнопки 112" для российских туристов, попавших в сложную ситуацию за границей, рассказал в интервью РИА Новости в День дипломата замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Работа ДСКЦСыромолотов напомнил о существовании в российском МИД департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)."...Палитра задач, которые коллегам из ДСКЦ приходится решать ежедневно и круглосуточно, поверьте, настолько широка, что нормативно-правовое регулирование деятельности и полномочий этого инструмента обеспечения комплексной безопасности граждан и объектов Российской Федерации за рубежом продолжается до сих пор", - сказал он.По его словам, "речь идет и об автоматизированном мониторинге неординарных событий в мире в режиме реального времени, аналитическом прогнозировании возможных масштабных событий и их математическом моделировании – от извержения вулкана до политических волнений в конкретной точке земного шара". Сыромолотов добавил, что речь здесь идет и о "выявлении террористических угроз, и координации проведения эвакуационных мероприятий".Замглавы МИД РФ отметил, что значительные "усилия министерства и, естественно, ДСКЦ, направлены на повышение эффективности оказания помощи нашим гражданам, попавшим в беду за границей, в том числе превентивными мерами – путем оповещения россиян, временно находящихся за рубежом, о вероятных рисках в странах пребывания, их информирования в области безопасного пребывания на территории иностранного государства и интерактивного взаимодействия с ними при возникновении угрожающих жизни обстоятельств".Замглавы МИД РФ России также отметил, что в ДСКЦ "существует отлаженная схема технологического взаимодействия между ведомствами, и не только с МЧС, которая позволяет без промедления реагировать в части подбора и расстановки сил и средств, обеспечения эффективной логистики выполнения, например, масштабных эвакуационных мероприятий, которые проводятся по решению правительства Российской Федерации".Кнопка 112Сыромолотов обратил внимание на то, что "ДСКЦ все-таки больше нацелен на решение стратегических задач, например, на реализацию полноценного участия России в глобальной системе экстренного вызова "112", что невозможно без надежного электронного взаимодействия со службами спасения стран мира".По словам замглавы МИД России, "многое уже сделано в этом направлении, и это очень важно, причем коснуться может каждого, кто выезжает за рубеж".Сам инцидент, какова бы ни была его природа (ДТП, ограбление и др.), автоматически фиксируется в специальной информационной системе для контроля принимаемых на месте мер до разрешения ситуации, добавил Сыромолотов.По словам замглавы МИД РФ, "аналогично все звонки граждан в контактный центр фиксируются".Замглавы МИД России указал, что "опытный образец системы, она имеет имя собственное, но мы назовем ее для удобства "кнопка 112", уже около двух лет тестируется более чем в 100 странах мира с участием наших загранучреждений".По словам замглавы МИД России "все будет зависеть от своевременности финансирования".Вместе с тем он заметил, что "система оповещения о чрезвычайных ситуациях за рубежом уже давно работает в виде официального мобильного приложения МИД России "Зарубежный помощник", а к концу текущего года заказ этой услуги оповещения на время пребывания за рубежом через любые электронные устройства граждан будет доступен всем желающим на Едином портале государственных услуг".

https://ria.ru/20210210/podkhod-1596790526.html

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html

https://ria.ru/20210210/mid-1596783949.html

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779745.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)