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МИД рассказал, как помогают попавшим в беду за границей россиянам
МИД рассказал, как помогают попавшим в беду за границей россиянам
Россия в конце 2021 – начале 2022 годов может анонсировать полноценный запуск "кнопки 112" для российских туристов, попавших в сложную ситуацию за границей,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:25
2021-02-10T15:25
россия
олег сыромолотов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия в конце 2021 – начале 2022 годов может анонсировать полноценный запуск "кнопки 112" для российских туристов, попавших в сложную ситуацию за границей, рассказал в интервью РИА Новости в День дипломата замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Работа ДСКЦСыромолотов напомнил о существовании в российском МИД департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)."...Палитра задач, которые коллегам из ДСКЦ приходится решать ежедневно и круглосуточно, поверьте, настолько широка, что нормативно-правовое регулирование деятельности и полномочий этого инструмента обеспечения комплексной безопасности граждан и объектов Российской Федерации за рубежом продолжается до сих пор", - сказал он.По его словам, "речь идет и об автоматизированном мониторинге неординарных событий в мире в режиме реального времени, аналитическом прогнозировании возможных масштабных событий и их математическом моделировании – от извержения вулкана до политических волнений в конкретной точке земного шара". Сыромолотов добавил, что речь здесь идет и о "выявлении террористических угроз, и координации проведения эвакуационных мероприятий".Замглавы МИД РФ отметил, что значительные "усилия министерства и, естественно, ДСКЦ, направлены на повышение эффективности оказания помощи нашим гражданам, попавшим в беду за границей, в том числе превентивными мерами – путем оповещения россиян, временно находящихся за рубежом, о вероятных рисках в странах пребывания, их информирования в области безопасного пребывания на территории иностранного государства и интерактивного взаимодействия с ними при возникновении угрожающих жизни обстоятельств".Замглавы МИД РФ России также отметил, что в ДСКЦ "существует отлаженная схема технологического взаимодействия между ведомствами, и не только с МЧС, которая позволяет без промедления реагировать в части подбора и расстановки сил и средств, обеспечения эффективной логистики выполнения, например, масштабных эвакуационных мероприятий, которые проводятся по решению правительства Российской Федерации".Кнопка 112Сыромолотов обратил внимание на то, что "ДСКЦ все-таки больше нацелен на решение стратегических задач, например, на реализацию полноценного участия России в глобальной системе экстренного вызова "112", что невозможно без надежного электронного взаимодействия со службами спасения стран мира".По словам замглавы МИД России, "многое уже сделано в этом направлении, и это очень важно, причем коснуться может каждого, кто выезжает за рубеж".Сам инцидент, какова бы ни была его природа (ДТП, ограбление и др.), автоматически фиксируется в специальной информационной системе для контроля принимаемых на месте мер до разрешения ситуации, добавил Сыромолотов.По словам замглавы МИД РФ, "аналогично все звонки граждан в контактный центр фиксируются".Замглавы МИД России указал, что "опытный образец системы, она имеет имя собственное, но мы назовем ее для удобства "кнопка 112", уже около двух лет тестируется более чем в 100 странах мира с участием наших загранучреждений".По словам замглавы МИД России "все будет зависеть от своевременности финансирования".Вместе с тем он заметил, что "система оповещения о чрезвычайных ситуациях за рубежом уже давно работает в виде официального мобильного приложения МИД России "Зарубежный помощник", а к концу текущего года заказ этой услуги оповещения на время пребывания за рубежом через любые электронные устройства граждан будет доступен всем желающим на Едином портале государственных услуг".
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россия, олег сыромолотов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МИД рассказал, как помогают попавшим в беду за границей россиянам

15:25 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия в конце 2021 – начале 2022 годов может анонсировать полноценный запуск "кнопки 112" для российских туристов, попавших в сложную ситуацию за границей, рассказал в интервью РИА Новости в День дипломата замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Работа ДСКЦ

Сыромолотов напомнил о существовании в российском МИД департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ).
"...Палитра задач, которые коллегам из ДСКЦ приходится решать ежедневно и круглосуточно, поверьте, настолько широка, что нормативно-правовое регулирование деятельности и полномочий этого инструмента обеспечения комплексной безопасности граждан и объектов Российской Федерации за рубежом продолжается до сих пор", - сказал он.
"Штатная работа здесь многоплановая, но вся она в целом завязана на цифровизации технологических процессов сбора, обработки и передачи информации о чрезвычайных ситуациях заинтересованным потребителям", - пояснил замминистра.
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По его словам, "речь идет и об автоматизированном мониторинге неординарных событий в мире в режиме реального времени, аналитическом прогнозировании возможных масштабных событий и их математическом моделировании – от извержения вулкана до политических волнений в конкретной точке земного шара". Сыромолотов добавил, что речь здесь идет и о "выявлении террористических угроз, и координации проведения эвакуационных мероприятий".
Замглавы МИД РФ отметил, что значительные "усилия министерства и, естественно, ДСКЦ, направлены на повышение эффективности оказания помощи нашим гражданам, попавшим в беду за границей, в том числе превентивными мерами – путем оповещения россиян, временно находящихся за рубежом, о вероятных рисках в странах пребывания, их информирования в области безопасного пребывания на территории иностранного государства и интерактивного взаимодействия с ними при возникновении угрожающих жизни обстоятельств".
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"Есть в ДСКЦ и специализированный контактный центр, укомплектованный подготовленными, стрессоустойчивыми работниками для "живого" общения с пострадавшими", - поделился он.
Замглавы МИД РФ России также отметил, что в ДСКЦ "существует отлаженная схема технологического взаимодействия между ведомствами, и не только с МЧС, которая позволяет без промедления реагировать в части подбора и расстановки сил и средств, обеспечения эффективной логистики выполнения, например, масштабных эвакуационных мероприятий, которые проводятся по решению правительства Российской Федерации".

Кнопка 112

Сыромолотов обратил внимание на то, что "ДСКЦ все-таки больше нацелен на решение стратегических задач, например, на реализацию полноценного участия России в глобальной системе экстренного вызова "112", что невозможно без надежного электронного взаимодействия со службами спасения стран мира".
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По словам замглавы МИД России, "многое уже сделано в этом направлении, и это очень важно, причем коснуться может каждого, кто выезжает за рубеж".
"Скажем, для наших туристов это означает, что набирая "112" в беде за границей, они вызывают местных спасателей, скорую помощь или полицию, а в это же самое время ДСКЦ не только получает тот же сигнал SOS, но и сразу ориентирует российских консульских работников именно в этой стране о происшествии с участием росгражданина, указывая геолокацию этого вызова", - рассказал он.
Сам инцидент, какова бы ни была его природа (ДТП, ограбление и др.), автоматически фиксируется в специальной информационной системе для контроля принимаемых на месте мер до разрешения ситуации, добавил Сыромолотов.
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По словам замглавы МИД РФ, "аналогично все звонки граждан в контактный центр фиксируются".
"Разработаны алгоритмы действий дежурной смены сотрудников по каждому виду таких обращений, включая классификацию ситуаций, в которых оказываются наши граждане за границей. Каждый этап отчетный, причем это документация строгой отчетности, которая хранится 5 лет", - пояснил он.
Замглавы МИД России указал, что "опытный образец системы, она имеет имя собственное, но мы назовем ее для удобства "кнопка 112", уже около двух лет тестируется более чем в 100 странах мира с участием наших загранучреждений".
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"Есть, правда, сложности, но связаны они больше с юридическими вопросами из-за различий в законодательстве в разных странах. Думаю, что об анонсе полноценного запуска "кнопка 112" речь, вероятнее всего, пойдет в конце 2021 – начале 2022 годов, но никак не в 2030 г", - рассказал он.
По словам замглавы МИД России "все будет зависеть от своевременности финансирования".
Вместе с тем он заметил, что "система оповещения о чрезвычайных ситуациях за рубежом уже давно работает в виде официального мобильного приложения МИД России "Зарубежный помощник", а к концу текущего года заказ этой услуги оповещения на время пребывания за рубежом через любые электронные устройства граждан будет доступен всем желающим на Едином портале государственных услуг".
 
РоссияОлег СыромолотовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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