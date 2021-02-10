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Politico: Трамп намерен отомстить отвернувшимся от него республиканцам
Politico: Трамп намерен отомстить отвернувшимся от него республиканцам
Бывший президент США Дональд Трамп вероятно вернется к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате, пишет... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:38
2021-02-10T07:38
2021-02-10T07:38
дональд трамп
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в мире
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Стало известно о планах Трампа отомстить предателям
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вероятно вернется к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате, пишет Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.При этом ситуация с импичментом, по их мнению, пока складывается в пользу экс-президента.Собеседники газеты утверждают, что процесс импичмента уже оказался полезным для Трампа, позволив выявить нелояльных к Трампу республиканцев и вызвав негативную реакцию к ним у рядовых членов партии.По мнению источников издания, после завершения процесса по импичменту, Трамп, сейчас вышедший из публичного поля, вернется к политической активности и сосредоточится на "мести" отвернувшимся от него республиканцам.Издание, однако, отмечает, что пока остается не до конца ясным, какие именно меры Трамп может принять против отвернувшихся от него членов партии.Ранее сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Трампу,
https://ria.ru/20210210/advokat-1596759445.html
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дональд трамп, сенат сша, сша, в мире
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
вероятно вернется к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате, пишет Politico
со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.
При этом ситуация с импичментом, по их мнению, пока складывается в пользу экс-президента.
"С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него", — заявил изданию бывший сотрудник предвыборного штаба республиканца.
Собеседники газеты утверждают, что процесс импичмента уже оказался полезным для Трампа, позволив выявить нелояльных к Трампу республиканцев и вызвав негативную реакцию к ним у рядовых членов партии.
По мнению источников издания, после завершения процесса по импичменту, Трамп, сейчас вышедший из публичного поля, вернется к политической активности и сосредоточится на "мести" отвернувшимся от него республиканцам.
Издание, однако, отмечает, что пока остается не до конца ясным, какие именно меры Трамп может принять против отвернувшихся от него членов партии.
Ранее сенат США
назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Трампу
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