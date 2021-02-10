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https://ria.ru/20210210/medvedev-1596900311.html
Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении
Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении
В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:13
2021-02-10T20:13
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество дней учебы не закреплено законодательно, главным остаётся учебный план и распределение нагрузки.Ранее в интервью российским СМИ Медведев не исключил, что в перспективе российские школьники смогут перейти на четырехдневное обучение, и связал такую возможность с изменением "способов передачи знаний, коммуникаций" между преподавателем и учениками.Как пояснили РИА Новости в Минобрнауки, режим занятий студентов определяется календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы, календарный учебный график разрабатывается вузом самостоятельно.В министерстве уточнили, что федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к объему образовательных программ, а также нормативному сроку их освоения. При разработке программ и составлении графиков вузы должны учитывать свою обязанность обеспечить реализацию программ в полном объеме и в установленные сроки. При этом также нужно учитывать необходимость определения оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул студентов.
https://ria.ru/20210201/nedelya-1595451180.html
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дмитрий медведев, общество

Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении

20:13 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество дней учебы не закреплено законодательно, главным остаётся учебный план и распределение нагрузки.
Ранее в интервью российским СМИ Медведев не исключил, что в перспективе российские школьники смогут перейти на четырехдневное обучение, и связал такую возможность с изменением "способов передачи знаний, коммуникаций" между преподавателем и учениками.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 10:28
Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели
Как пояснили РИА Новости в Минобрнауки, режим занятий студентов определяется календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы, календарный учебный график разрабатывается вузом самостоятельно.

"Законодательство об образовании не содержит предписаний, которые бы касались необходимости организации учебного процесса в университете в рамках, например, пяти- или шестидневной учебной недели", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к объему образовательных программ, а также нормативному сроку их освоения. При разработке программ и составлении графиков вузы должны учитывать свою обязанность обеспечить реализацию программ в полном объеме и в установленные сроки. При этом также нужно учитывать необходимость определения оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул студентов.
Сотрудники офиса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:32
Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
 
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Дмитрий МедведевОбщество
 
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