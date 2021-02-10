Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество дней учебы не закреплено законодательно, главным остаётся учебный план и распределение нагрузки.
Ранее в интервью российским СМИ Медведев не исключил, что в перспективе российские школьники смогут перейти на четырехдневное обучение, и связал такую возможность с изменением "способов передачи знаний, коммуникаций" между преподавателем и учениками.
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Как пояснили РИА Новости в Минобрнауки, режим занятий студентов определяется календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы, календарный учебный график разрабатывается вузом самостоятельно.
"Законодательство об образовании не содержит предписаний, которые бы касались необходимости организации учебного процесса в университете в рамках, например, пяти- или шестидневной учебной недели", - рассказали в пресс-службе.
В министерстве уточнили, что федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к объему образовательных программ, а также нормативному сроку их освоения. При разработке программ и составлении графиков вузы должны учитывать свою обязанность обеспечить реализацию программ в полном объеме и в установленные сроки. При этом также нужно учитывать необходимость определения оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул студентов.