https://ria.ru/20210210/medvedev-1596900311.html

Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении

Минобрнауки прокомментировало слова Медведева о четырехдневном обучении

В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:13

2021-02-10T20:13

2021-02-10T20:13

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Минобрнауки РФ после слов зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективе перехода к четырехдневной учебной неделе отметили, что количество дней учебы не закреплено законодательно, главным остаётся учебный план и распределение нагрузки.Ранее в интервью российским СМИ Медведев не исключил, что в перспективе российские школьники смогут перейти на четырехдневное обучение, и связал такую возможность с изменением "способов передачи знаний, коммуникаций" между преподавателем и учениками.Как пояснили РИА Новости в Минобрнауки, режим занятий студентов определяется календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы, календарный учебный график разрабатывается вузом самостоятельно.В министерстве уточнили, что федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к объему образовательных программ, а также нормативному сроку их освоения. При разработке программ и составлении графиков вузы должны учитывать свою обязанность обеспечить реализацию программ в полном объеме и в установленные сроки. При этом также нужно учитывать необходимость определения оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул студентов.

https://ria.ru/20210201/nedelya-1595451180.html

https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html

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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дмитрий медведев, общество