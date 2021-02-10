https://ria.ru/20210210/maski-1596893991.html

ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски

ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:24

2021-02-10T19:24

2021-02-10T19:50

мелита вуйнович

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рамзан кадыров

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, заявила в среду региональный представитель организации Мелита Вуйнович.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.Она добавила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом, ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире