ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски
19:24 10.02.2021 (обновлено: 19:50 10.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, заявила в среду региональный представитель организации Мелита Вуйнович.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.
"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться. Так что важно соблюдать все меры, в том числе масочный режим", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом, ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
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