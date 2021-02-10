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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/maski-1596893991.html
ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски
ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:24
2021-02-10T19:50
мелита вуйнович
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рамзан кадыров
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, заявила в среду региональный представитель организации Мелита Вуйнович.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.Она добавила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом, ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
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мелита вуйнович, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски

19:24 10.02.2021 (обновлено: 19:50 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, заявила в среду региональный представитель организации Мелита Вуйнович.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.
"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться. Так что важно соблюдать все меры, в том числе масочный режим", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом, ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рамзан КадыровКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗВ мире
 
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