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Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима
Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима
Верховный суд РФ принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:32
2021-02-10T18:32
2021-02-10T18:42
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, сообщили РИА Новости в суде."Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020", - сообщили в суде.Данный пункт предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".Как уточнили в суде, рассмотрение назначено на 1 апреля.
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ
принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020", - сообщили в суде.
Данный пункт предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".
Как уточнили в суде, рассмотрение назначено на 1 апреля.