https://ria.ru/20210210/maski-1596867151.html

Попова заявила, что требование носить маски не отменено

Попова заявила, что требование носить маски не отменено

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:12

2021-02-10T17:12

2021-02-10T17:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется."Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Ранее Попова также отметила, что комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19. Она также подчеркивала, что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны.

https://ria.ru/20210210/maski-1596853180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество