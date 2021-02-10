https://ria.ru/20210210/maski-1596867151.html
Попова заявила, что требование носить маски не отменено
Попова заявила, что требование носить маски не отменено
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:12
2021-02-10T17:12
2021-02-10T17:35
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется."Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Ранее Попова также отметила, что комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19. Она также подчеркивала, что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны.
https://ria.ru/20210210/maski-1596853180.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество