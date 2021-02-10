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Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах
Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах
Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:20
2021-02-10T16:20
2021-02-10T16:25
чеченская республика (чечня)
александр бречалов
рамзан кадыров
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита."В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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