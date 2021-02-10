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Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах
Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах
Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:20
2021-02-10T16:25
чеченская республика (чечня)
александр бречалов
рамзан кадыров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита."В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому.
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чеченская республика (чечня), александр бречалов, рамзан кадыров, удмуртская республика (удмуртия), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах

16:20 10.02.2021 (обновлено: 16:25 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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