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Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах

Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах

Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:20

2021-02-10T16:20

2021-02-10T16:25

чеченская республика (чечня)

александр бречалов

рамзан кадыров

удмуртская республика (удмуртия)

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита."В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому.

удмуртская республика (удмуртия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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