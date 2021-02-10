https://ria.ru/20210210/maski-1596803880.html

Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок

Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок

Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами, потому что это может... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:43

2021-02-10T12:43

2021-02-10T12:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.По его словам, вакцинация и большое число переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, но из-за послаблений нужно усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.

https://ria.ru/20210210/maski-1596758946.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, геннадий онищенко, общество