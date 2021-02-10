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Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок
Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок
Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами, потому что это может... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:43
2021-02-10T12:43
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коронавирус в россии
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александр бречалов
здоровье - общество
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.По его словам, вакцинация и большое число переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, но из-за послаблений нужно усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, геннадий онищенко, общество

Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок

12:43 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
"Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией", - сказал Онищенко РИА Новости.
По его словам, вакцинация и большое число переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, но из-за послаблений нужно усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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"Нет, не рано, потому что я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создается. Там вакцинация началась - это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление - нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно", - заключил Онищенко.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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