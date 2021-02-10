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Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
Нетканые маски нет смысла стирать, к тому же это дает ложное чувство безопасности, а вот марлевые стирать нужно, но они хуже всего защищают от вирусов,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:11
2021-02-10T04:11
россия
сколково
общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Нетканые маски нет смысла стирать, к тому же это дает ложное чувство безопасности, а вот марлевые стирать нужно, но они хуже всего защищают от вирусов, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.По ее словам, существует два основных пути передачи коронавируса. Это капли, которые выделяются при кашле, чихании и в разговоре. Капли могут привести к заражению, попав на слизистые другого человека. Контактный способ инфицирования происходит иначе, например, если больной покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом за нее берется здоровый человек и потом трет лицо.Зная это, логично предполагать, что благодаря маскам теоретически снижаются риски заболеть, отметила Велданова, добавив, что научных исследований, аргументированно доказывающих эффективность этой меры, немного. Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда."Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, в инструкции к которому указана рекомендуемая частота смены (обычно два часа). Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим", - пояснила эксперт.Она также отметила, что маски из ткани в имеющихся исследованиях показали себя хуже, чем простые одноразовые маски из нетканых материалов. Самыми неэффективными являются марлевые маски. Но если нет других вариантов, их также можно использовать и даже носить многократно, при этом их нужно стирать.В целом подытожила эксперт, маски можно назвать достаточно надежной защитой от заражения, но с рядом оговорок. Они не закрывают глаза и неплотно прилегают к носу и рту.
https://ria.ru/20210210/respirator-1596757652.html
https://ria.ru/20210104/maski-1591931373.html
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россия, сколково, общество

Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски

04:11 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Нетканые маски нет смысла стирать, к тому же это дает ложное чувство безопасности, а вот марлевые стирать нужно, но они хуже всего защищают от вирусов, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.
По ее словам, существует два основных пути передачи коронавируса. Это капли, которые выделяются при кашле, чихании и в разговоре. Капли могут привести к заражению, попав на слизистые другого человека. Контактный способ инфицирования происходит иначе, например, если больной покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом за нее берется здоровый человек и потом трет лицо.
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Зная это, логично предполагать, что благодаря маскам теоретически снижаются риски заболеть, отметила Велданова, добавив, что научных исследований, аргументированно доказывающих эффективность этой меры, немного. Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда.
"Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, в инструкции к которому указана рекомендуемая частота смены (обычно два часа). Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим", - пояснила эксперт.
Она также отметила, что маски из ткани в имеющихся исследованиях показали себя хуже, чем простые одноразовые маски из нетканых материалов. Самыми неэффективными являются марлевые маски. Но если нет других вариантов, их также можно использовать и даже носить многократно, при этом их нужно стирать.
В целом подытожила эксперт, маски можно назвать достаточно надежной защитой от заражения, но с рядом оговорок. Они не закрывают глаза и неплотно прилегают к носу и рту.
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