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Оперштаб Чечни изменил рекомендации по ношению масок

Оперштаб Чечни изменил рекомендации по ношению масок

Оперштаб Чечни по коронавирусу, как и говорил ранее глава региона Рамзан Кадыров, решил отменить обязательное ношение масок, оставив это как рекомендацию тем,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:20

2021-02-10T20:20

2021-02-10T20:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

магомед даудов

коронавирусы

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 10 фев – РИА Новости. Оперштаб Чечни по коронавирусу, как и говорил ранее глава региона Рамзан Кадыров, решил отменить обязательное ношение масок, оставив это как рекомендацию тем, кто еще не переболел, но штрафовать за их отсутствие не будут, заявил глава оперштаба, спикер парламента республики Магомед Даудов.Кадыров сообщил в среду, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска.По его словам, решение об отмене масочного режима принято на основе анализа ситуации, связанной со значительным снижением заболеваемости.Кроме того, активно идет вакцинация населения. "По последним данным, 7222 человека вакцинировано, 19,5 тысячи доз вакцины поступило в республику", - отметил Даудов.Всего в Чечне выявлено 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 человек скончались, за последние сутки зафиксирован 21 случай заражения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магомед даудов, коронавирусы, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров, общество