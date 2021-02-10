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Сказочно красивая зимовка: путешествие на Лебединое озеро
Сказочно красивая зимовка: путешествие на Лебединое озеро
На незамерзающие алтайские озера каждый год прилетают зимовать лебеди-кликуны. Белоснежные красавцы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.02.2021
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алтайский край
зима
фото
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На незамерзающие алтайские озера каждый год прилетают зимовать лебеди-кликуны. Белоснежные красавцы — в фотоленте Ria.ru.
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алтайский край, зима, фото, фото

Сказочно красивая зимовка: путешествие на Лебединое озеро

10:45 10.02.2021 (обновлено: 11:32 10.02.2021)
 
Читать ria.ru в
На незамерзающие алтайские озера каждый год прилетают зимовать лебеди-кликуны. Белоснежные красавцы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Алтай — единственное место в России, где птицы остаются на всю зиму.

Зимовка лебедей в Алтайском крае
1 из 10

Алтай — единственное место в России, где птицы остаются на всю зиму.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Для сохранения зимовки лебедей-кликунов с 1970-х годов в алтайских предгорьях действует природный заказник "Лебединый".

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
2 из 10

Для сохранения зимовки лебедей-кликунов с 1970-х годов в алтайских предгорьях действует природный заказник "Лебединый".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Здесь находятся озера (одно из них, как и сам заказник, называется Лебединым), которые не замерзают даже в 40-градусный мороз.

Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
3 из 10

Здесь находятся озера (одно из них, как и сам заказник, называется Лебединым), которые не замерзают даже в 40-градусный мороз.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Теплые ключи, бьющие со дна, в любое время года сохраняют температуру 4—6 градусов Цельсия.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
4 из 10

Теплые ключи, бьющие со дна, в любое время года сохраняют температуру 4—6 градусов Цельсия.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В первые годы птиц здесь было чуть больше десятка.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
5 из 10

В первые годы птиц здесь было чуть больше десятка.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Теперь каждую зиму здесь остаются на зиму сотни лебедей и несколько тысяч уток.

Лебедь-кликун и утки на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
6 из 10

Теперь каждую зиму здесь остаются на зиму сотни лебедей и несколько тысяч уток.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Егеря заказника подкармливают птиц и следят за их безопасностью.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
7 из 10

Егеря заказника подкармливают птиц и следят за их безопасностью.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лебединые озера — визитная карточка Алтайского края и точка притяжения туристов.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
8 из 10

Лебединые озера — визитная карточка Алтайского края и точка притяжения туристов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Считается, что птицы приносят удачу.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
9 из 10

Считается, что птицы приносят удачу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лебедь-кликун зимует на озере в Алтайском крае.

Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
10 из 10

Лебедь-кликун зимует на озере в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
 
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