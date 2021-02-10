Сказочно красивая зимовка: путешествие на Лебединое озеро
Алтай — единственное место в России, где птицы остаются на всю зиму.
Алтай — единственное место в России, где птицы остаются на всю зиму.
Для сохранения зимовки лебедей-кликунов с 1970-х годов в алтайских предгорьях действует природный заказник "Лебединый".
Для сохранения зимовки лебедей-кликунов с 1970-х годов в алтайских предгорьях действует природный заказник "Лебединый".
Здесь находятся озера (одно из них, как и сам заказник, называется Лебединым), которые не замерзают даже в 40-градусный мороз.
Здесь находятся озера (одно из них, как и сам заказник, называется Лебединым), которые не замерзают даже в 40-градусный мороз.
Теплые ключи, бьющие со дна, в любое время года сохраняют температуру 4—6 градусов Цельсия.
Теплые ключи, бьющие со дна, в любое время года сохраняют температуру 4—6 градусов Цельсия.
В первые годы птиц здесь было чуть больше десятка.
В первые годы птиц здесь было чуть больше десятка.
Теперь каждую зиму здесь остаются на зиму сотни лебедей и несколько тысяч уток.
Теперь каждую зиму здесь остаются на зиму сотни лебедей и несколько тысяч уток.
Егеря заказника подкармливают птиц и следят за их безопасностью.
Егеря заказника подкармливают птиц и следят за их безопасностью.
Лебединые озера — визитная карточка Алтайского края и точка притяжения туристов.
Лебединые озера — визитная карточка Алтайского края и точка притяжения туристов.
Считается, что птицы приносят удачу.
Лебедь-кликун зимует на озере в Алтайском крае.