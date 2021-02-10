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В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре
В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре
Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:24
2021-02-10T12:24
2021-02-10T12:24
сочи
происшествия
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СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД города Сочи.Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 февраля. По версии местных зоозащитников, в селе Калиновое озеро двое мужчин поманили домашнего лабрадора за собой, после чего собака бесследно исчезла. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на одном из частных домов.
сочи
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РИА Новости
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сочи, происшествия