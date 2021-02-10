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В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре
В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре
Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:24
2021-02-10T12:24
сочи
происшествия
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СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД города Сочи.Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 февраля. По версии местных зоозащитников, в селе Калиновое озеро двое мужчин поманили домашнего лабрадора за собой, после чего собака бесследно исчезла. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на одном из частных домов.
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сочи, происшествия

В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре

12:24 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД города Сочи.
"В полицию обратились хозяева собаки с заявлением о ее пропаже. Также они сообщили о том, что подозреваемые в краже увели животное, чтобы его съесть. Сейчас по факту пропажи в полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства", - сообщили в ведомстве.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 февраля. По версии местных зоозащитников, в селе Калиновое озеро двое мужчин поманили домашнего лабрадора за собой, после чего собака бесследно исчезла. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на одном из частных домов.
 
СочиПроисшествия
 
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