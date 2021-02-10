https://ria.ru/20210210/labrador-1596799255.html

В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре

В Сочи проведут проверку после сообщений о "съеденном" лабрадоре

Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:24

2021-02-10T12:24

2021-02-10T12:24

сочи

происшествия

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СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку по заявлению местных жителей о пропаже домашнего лабрадора, хозяева предполагают, что собаку увели для того, чтобы съесть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД города Сочи.Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 февраля. По версии местных зоозащитников, в селе Калиновое озеро двое мужчин поманили домашнего лабрадора за собой, после чего собака бесследно исчезла. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на одном из частных домов.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия