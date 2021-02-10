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В Кувейте суд подтвердил приговор россиянке за кражу госсредств
В Кувейте суд подтвердил приговор россиянке за кражу госсредств
Суд последней инстанции Кувейта - кассационный - подтвердил приговор российской предпринимательнице Марии Лазаревой в 15 лет лишения свободы за кражу... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:27
2021-02-10T19:30
россия
мария лазарева
кувейт
в мире
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ДОХА, 10 фев - РИА Новости. Суд последней инстанции Кувейта - кассационный - подтвердил приговор российской предпринимательнице Марии Лазаревой в 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств, говорится в тексте приговора, полученном РИА Новости.Как заявил РИА Новости общественный защитник Лазаревой Владимир Сидоров, "аппарат кассационного суда в своем внутреннем меморандуме отметил значительные нарушения процесса, но политически мотивированное решение все же было принято". После решения последней инстанции Кувейта - кассационного суда - только эмир страны на основании 75-й статьи конституции может отменить приговор.В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, присудив ей 15 лет лишения свободы и крупный денежный штраф за кражу государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.
https://ria.ru/20210108/srok-1592348985.html
https://ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html
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россия, мария лазарева, кувейт, в мире

В Кувейте суд подтвердил приговор россиянке за кражу госсредств

19:27 10.02.2021 (обновлено: 19:30 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДОХА, 10 фев - РИА Новости. Суд последней инстанции Кувейта - кассационный - подтвердил приговор российской предпринимательнице Марии Лазаревой в 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств, говорится в тексте приговора, полученном РИА Новости.

"Суд вынес решение оставить без рассмотрения поданную осужденной Марией Лазаревой кассационную жалобу", - говорится в судебном вердикте.

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Как заявил РИА Новости общественный защитник Лазаревой Владимир Сидоров, "аппарат кассационного суда в своем внутреннем меморандуме отметил значительные нарушения процесса, но политически мотивированное решение все же было принято". После решения последней инстанции Кувейта - кассационного суда - только эмир страны на основании 75-й статьи конституции может отменить приговор.
В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, присудив ей 15 лет лишения свободы и крупный денежный штраф за кражу государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).
В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.
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Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.
 
РоссияМария ЛазареваКувейтВ мире
 
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