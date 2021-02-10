В Кувейте суд подтвердил приговор россиянке за кражу госсредств
19:27 10.02.2021 (обновлено: 19:30 10.02.2021)
ДОХА, 10 фев - РИА Новости. Суд последней инстанции Кувейта - кассационный - подтвердил приговор российской предпринимательнице Марии Лазаревой в 15 лет лишения свободы за кражу государственных средств, говорится в тексте приговора, полученном РИА Новости.
"Суд вынес решение оставить без рассмотрения поданную осужденной Марией Лазаревой кассационную жалобу", - говорится в судебном вердикте.
Как заявил РИА Новости общественный защитник Лазаревой Владимир Сидоров, "аппарат кассационного суда в своем внутреннем меморандуме отметил значительные нарушения процесса, но политически мотивированное решение все же было принято". После решения последней инстанции Кувейта - кассационного суда - только эмир страны на основании 75-й статьи конституции может отменить приговор.
В ноябре прошлого года суд вынес приговор по одному из обвинений в отношении Лазаревой, присудив ей 15 лет лишения свободы и крупный денежный штраф за кражу государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund).
В мае 2018 года суд разрешил освободить ее под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). С ноября 2019 года Лазарева укрывается на территории посольства России в Кувейте.
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Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба. Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянку постановили выслать из страны после отбытия наказания.