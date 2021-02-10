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Бальбек прокомментировал предложение Украины о полетах над Крымом
Бальбек прокомментировал предложение Украины о полетах над Крымом
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО, выразив мнение, что "в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:28
2021-02-10T18:28
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владислав криклий
руслан бальбек
владимир джабаров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО, выразив мнение, что "в альянсе сидят хоть и русофобы, но реалисты".Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.В среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал предложение Криклия, отметив, что так Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, но Североатлантический альянс на это не пойдет.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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россия, владислав криклий, руслан бальбек, владимир джабаров, верховная рада украины, нато, финляндия, оон, грузия, в мире

Бальбек прокомментировал предложение Украины о полетах над Крымом

18:28 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО, выразив мнение, что "в альянсе сидят хоть и русофобы, но реалисты".
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
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"Если в Киеве думают, что завтра самолеты НАТО начнут летать над Симферополем, то это заблуждение или, наоборот, наивность. В альянсе, в отличие от команды (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, сидят хоть и русофобы, но реалисты. Запустить самолет в сторону Крыма - это выписать пилоту билет на эшафот или, если повезёт, то в симферопольский СИЗО, куда его поместят в случае удачного катапультирования со сбитого самолёта. А потом дипломатический скандал, суд - в альянсе прекрасно знают возможные последствия и, наверное, сделают Украине встречное предложение, мол, вы летите, а мы душой с вами, если что - опять истерику устроим про "агрессию русских", - сказал Бальбек РИА Новости.

В среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал предложение Криклия, отметив, что так Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, но Североатлантический альянс на это не пойдет.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
 
РоссияВладислав КриклийРуслан БальбекВладимир ДжабаровВерховная Рада УкраиныНАТОФинляндияООНГрузияВ мире
 
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