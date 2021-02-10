https://ria.ru/20210210/krym-1596882155.html

Бальбек прокомментировал предложение Украины о полетах над Крымом

Бальбек прокомментировал предложение Украины о полетах над Крымом

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО, выразив мнение, что "в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:28

2021-02-10T18:28

2021-02-10T18:28

россия

владислав криклий

руслан бальбек

владимир джабаров

верховная рада украины

нато

финляндия

оон

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение Украины об использовании воздушного пространства Крыма для операций НАТО, выразив мнение, что "в альянсе сидят хоть и русофобы, но реалисты".Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.В среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал предложение Криклия, отметив, что так Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, но Североатлантический альянс на это не пойдет.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210204/ssha-1596055326.html

https://ria.ru/20210206/krym-1596321938.html

россия

финляндия

грузия

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россия, владислав криклий, руслан бальбек, владимир джабаров, верховная рада украины, нато, финляндия, оон, грузия, в мире