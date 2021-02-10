https://ria.ru/20210210/krokodil-1596756374.html
Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:47
2021-02-10T02:47
2021-02-10T02:48
дикие животные
крокодилы
квинсленд
австралия
животные
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579780545_0:182:3048:1897_1920x0_80_0_0_c3f16d03040af17460e39865571787e4.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10.Австралийка Ивонн Палмер запечатлела на видео инцидент, произошедший в городе Кардуэлл в штате Северный Квинсленд. Рыбаки находились на берегу океана, когда неподалеку от них всплыл огромный крокодил. Рептилия выползла на берег и съела пойманных людьми двух небольших акул, лежавших на земле."Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела", — сказала Палмер.После того, как животное съело улов рыбаков, оно отправилась обратно в воду.
https://ria.ru/20210118/begemoty-1593445245.html
квинсленд
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579780545_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3a4a7f8d632c04cd5971f9ffad6c1afa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, крокодилы, квинсленд, австралия, животные, в мире