https://ria.ru/20210210/krokodil-1596756374.html

Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков

Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков

Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T02:47

2021-02-10T02:47

2021-02-10T02:48

дикие животные

крокодилы

квинсленд

австралия

животные

в мире

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10.Австралийка Ивонн Палмер запечатлела на видео инцидент, произошедший в городе Кардуэлл в штате Северный Квинсленд. Рыбаки находились на берегу океана, когда неподалеку от них всплыл огромный крокодил. Рептилия выползла на берег и съела пойманных людьми двух небольших акул, лежавших на земле."Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела", — сказала Палмер.После того, как животное съело улов рыбаков, оно отправилась обратно в воду.

https://ria.ru/20210118/begemoty-1593445245.html

квинсленд

австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, крокодилы, квинсленд, австралия, животные, в мире