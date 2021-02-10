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Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:47
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дикие животные
крокодилы
квинсленд
австралия
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в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10.Австралийка Ивонн Палмер запечатлела на видео инцидент, произошедший в городе Кардуэлл в штате Северный Квинсленд. Рыбаки находились на берегу океана, когда неподалеку от них всплыл огромный крокодил. Рептилия выползла на берег и съела пойманных людьми двух небольших акул, лежавших на земле."Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела", — сказала Палмер.После того, как животное съело улов рыбаков, оно отправилась обратно в воду.
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дикие животные, крокодилы, квинсленд, австралия, животные, в мире

Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков

02:47 10.02.2021 (обновлено: 02:48 10.02.2021)
 
© Depositphotos / DesignPicsIncКрокодил под водой
Крокодил под водой - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / DesignPicsInc
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Огромный крокодил помешал жителям Австралии ловить рыбу, съев на их глазах пойманных ими акул, сообщает телеканал Network 10.
Австралийка Ивонн Палмер запечатлела на видео инцидент, произошедший в городе Кардуэлл в штате Северный Квинсленд. Рыбаки находились на берегу океана, когда неподалеку от них всплыл огромный крокодил. Рептилия выползла на берег и съела пойманных людьми двух небольших акул, лежавших на земле.
"Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела", — сказала Палмер.
После того, как животное съело улов рыбаков, оно отправилась обратно в воду.
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