https://ria.ru/20210210/kravchuk-1596798276.html

В ЛНР отреагировали на заявления Кравчука об ответном огне в Донбассе

В ЛНР отреагировали на заявления Кравчука об ответном огне в Донбассе

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук должен озвучить свои слова о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе как РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:19

обсе

владислав дейнего

луганская народная республика

леонид кравчук

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук должен озвучить свои слова о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе как официальную позицию Киева, либо отказаться от этих высказываний, заявили в среду в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы в Донбассе нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел". Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что такая позиция противоречит минским соглашениям."Является ли заявление об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня официальной позицией Украины о признании случившегося еще осенью выхода Украины из мер по усилению режима прекращения огня или это очередные измышления и "частное мнение" господина Кравчука, предстоит выяснить на следующем заседании контактной группы 17 февраля 2021 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ЛНР.В заявлении МИД ЛНР уточняется, что Кравчук должен будет "под протокол ОБСЕ" либо подтвердить эти слова как официальную позицию Киева, либо "отказаться от своих публичных высказываний".

https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595161747.html

луганская народная республика

киев

украина

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обсе, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, киев, украина, в мире