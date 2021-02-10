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Уволенная "Краса Росгвардии" отказалась извиняться перед начальством
Уволенная "Краса Росгвардии" отказалась извиняться перед начальством
Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что не знает причину своего увольнения. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:07
2021-02-10T15:07
2021-02-10T17:22
анна храмцова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что не знает причину своего увольнения. По словам, Храмцовой, в тексте приказа нет уточнения, за какой именно проступок ее уволили. Она утверждает, что ей даже не дали забрать вещи и оставшиеся документы. "Мне не дано читать чужие мысли руководителя, который подписал приказ", — сказала Храмцова. Девушка подала на бывшее начальство в суд и хочет восстановиться в прежней должности. Помимо возвращения к работе, Храмцова намерена добиться выплаты миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за "вынужденные прогулы".В декабре стало известно, что Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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свердловская область
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РИА Новости
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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова
рассказала в интервью "Московскому комсомольцу
", что не знает причину своего увольнения.
"Я считаю, что извиняться мне не за что", — сказала она.
По словам, Храмцовой, в тексте приказа нет уточнения, за какой именно проступок ее уволили. Она утверждает, что ей даже не дали забрать вещи и оставшиеся документы.
"Мне не дано читать чужие мысли руководителя, который подписал приказ", — сказала Храмцова.
Девушка подала на бывшее начальство в суд и хочет восстановиться в прежней должности. Помимо возвращения к работе, Храмцова намерена добиться выплаты миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за "вынужденные прогулы".
В декабре стало известно, что Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.