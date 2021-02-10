https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html

Уволенная "Краса Росгвардии" отказалась извиняться перед начальством

Уволенная "Краса Росгвардии" отказалась извиняться перед начальством

Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что не знает причину своего увольнения. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:07

2021-02-10T15:07

2021-02-10T17:22

анна храмцова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что не знает причину своего увольнения. По словам, Храмцовой, в тексте приказа нет уточнения, за какой именно проступок ее уволили. Она утверждает, что ей даже не дали забрать вещи и оставшиеся документы. "Мне не дано читать чужие мысли руководителя, который подписал приказ", — сказала Храмцова. Девушка подала на бывшее начальство в суд и хочет восстановиться в прежней должности. Помимо возвращения к работе, Храмцова намерена добиться выплаты миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за "вынужденные прогулы".В декабре стало известно, что Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.

https://ria.ru/20190905/1558321502.html

свердловская область

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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область