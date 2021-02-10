https://ria.ru/20210210/koyki-1596819382.html

В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи

В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи

Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:01

2021-02-10T14:01

2021-02-10T14:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972778_0:99:1601:999_1920x0_80_0_0_b86caeb302160efe2b9ea6301ed7f040.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе, также планируется закрыть 7-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо", сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.В настоящее время Петербурге свободны 43% коек для больных с COVID-19 и пневмониями.К обычному режиму работы уже вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в "Заре" (для больных с COVID-19 оставлены 300 коек).С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и НМИЦ имени Алмазова. К штатной работе вернется детская городская больница имени Н.Ф. Филатова. С 15 февраля также закроется на прием пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо".С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко.Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.

https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596573394.html

https://ria.ru/20210204/prognoz-1596026644.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество