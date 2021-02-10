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В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:01
2021-02-10T14:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе, также планируется закрыть 7-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо", сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.В настоящее время Петербурге свободны 43% коек для больных с COVID-19 и пневмониями.К обычному режиму работы уже вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в "Заре" (для больных с COVID-19 оставлены 300 коек).С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и НМИЦ имени Алмазова. К штатной работе вернется детская городская больница имени Н.Ф. Филатова. С 15 февраля также закроется на прием пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо".С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко.Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи

14:01 10.02.2021 (обновлено: 14:23 10.02.2021)
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе, также планируется закрыть 7-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо", сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
В настоящее время Петербурге свободны 43% коек для больных с COVID-19 и пневмониями.
"Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией. При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
К обычному режиму работы уже вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в "Заре" (для больных с COVID-19 оставлены 300 коек).
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С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и НМИЦ имени Алмазова. К штатной работе вернется детская городская больница имени Н.Ф. Филатова. С 15 февраля также закроется на прием пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо".
С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко.
Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.
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