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Россия может отправить на орбиту спутник с животными
Россия может отправить на орбиту спутник с животными
Россия может отправить на орбиту спутник проекта "Ковчег" с животными на борту для научных исследований, следует из заявления гендиректора Ракетно-космического... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:19
2021-02-10T11:20
космос - риа наука
ркк "энергия"
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Россия может отправить на орбиту спутник проекта "Ковчег" с животными на борту для научных исследований, следует из заявления гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрия Баранова.Речь идет о научном аппарате "Бион-М" №2, который изначально планировалось отправить на высоту 800 километров, а сейчас обсуждается высота в 20 тысяч километров. Как отмечал источник РИА Новости, эти планы связаны с подготовкой отправки российских космонавтов на Луну и другие планеты.По его словам, в случае принятия такого решения, потребуется небольшая переделка космического аппарата. Решение будет принято Институтом медико-биологических проблем РАН - заказчиком, который должен найти в таком предложении научный интерес.Ранее источник РИА Новости сообщал, что госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.Речь идет о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. В связи с тем, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии "Бион-М" номер 2. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планировалось отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты.В свою очередь на высотах выше 17 тысяч километров, куда предлагается отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.
https://ria.ru/20200911/reklama-1577067850.html
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космос - риа наука, ркк "энергия"

Россия может отправить на орбиту спутник с животными

11:19 10.02.2021 (обновлено: 11:20 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Россия может отправить на орбиту спутник проекта "Ковчег" с животными на борту для научных исследований, следует из заявления гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрия Баранова.
Речь идет о научном аппарате "Бион-М" №2, который изначально планировалось отправить на высоту 800 километров, а сейчас обсуждается высота в 20 тысяч километров. Как отмечал источник РИА Новости, эти планы связаны с подготовкой отправки российских космонавтов на Луну и другие планеты.
"При спуске и посадке с такой высоты никаких проблем не возникает. Да, действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 км, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке", - сказал Баранов журналистам.
По его словам, в случае принятия такого решения, потребуется небольшая переделка космического аппарата. Решение будет принято Институтом медико-биологических проблем РАН - заказчиком, который должен найти в таком предложении научный интерес.
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Ранее источник РИА Новости сообщал, что госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.
Речь идет о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. В связи с тем, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии "Бион-М" номер 2. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планировалось отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты.
В свою очередь на высотах выше 17 тысяч километров, куда предлагается отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.
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