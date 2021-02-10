https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596909999.html
Меркель заявила, что в Германии обозначилась третья волна коронавируса
Меркель заявила, что в Германии обозначилась третья волна коронавируса
Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться, заявила... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:07
2021-02-10T22:07
2021-02-10T22:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591273488_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b8c6c8f1c72716a28289e7cc569ec70c.jpg
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться, заявила канцлер Ангела Меркель журналистам по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса."В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях... Мы знаем, что эти мутации - реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится", - добавила канцлер.По итогам совещания локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, продлен до 7 марта. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596876739.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591273488_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_2a64e4fa84adae9812562d1df584e8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости.
Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ
вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться, заявила канцлер Ангела Меркель
журналистам по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.
"Мы можем быть очень довольны", - заявила канцлер, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране, добавив, что "третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней".
"В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях... Мы знаем, что эти мутации - реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится", - добавила канцлер.
По итогам совещания локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, продлен до 7 марта. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.
Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.