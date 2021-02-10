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Попова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19
Попова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 и работу всех сфер экономики можно только при... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:37
2021-02-10T18:37
2021-02-10T18:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 и работу всех сфер экономики можно только при соблюдении санитарных мер.Она подчеркнула, что необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и требования по гигиене, а также соблюдать особые условия сохранения здоровья и жизни людей старше 60 лет и людей с хронической патологией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)