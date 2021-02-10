https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596883334.html

Попова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19

Попова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 и работу всех сфер экономики можно только при... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:37

2021-02-10T18:37

2021-02-10T18:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 и работу всех сфер экономики можно только при соблюдении санитарных мер.Она подчеркнула, что необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и требования по гигиене, а также соблюдать особые условия сохранения здоровья и жизни людей старше 60 лет и людей с хронической патологией.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)