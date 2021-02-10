https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html
Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19
Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19
Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:54
2021-02-10T14:54
2021-02-10T14:54
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.Врач добавила, что болезнь Бехтерева (заболевание суставов) также не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусаОна также отметила, что после вакцинации от коронавируса нет необходимости сдавать анализы на антитела, так как эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91%.
https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html
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коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.
"Ни бронхиальная астма, ни наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса", - сообщила Кузенкова в рамках круглого стола, организованного Мосгордумой.
Врач добавила, что болезнь Бехтерева (заболевание суставов) также не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса
Она также отметила, что после вакцинации от коронавируса нет необходимости сдавать анализы на антитела, так как эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91%.