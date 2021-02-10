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https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html
Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19
Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19
Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:54
2021-02-10T14:54
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коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.Врач добавила, что болезнь Бехтерева (заболевание суставов) также не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусаОна также отметила, что после вакцинации от коронавируса нет необходимости сдавать анализы на антитела, так как эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91%.
https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html
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коронавирус в россии, общество

Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19

14:54 10.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.
"Ни бронхиальная астма, ни наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса", - сообщила Кузенкова в рамках круглого стола, организованного Мосгордумой.
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Вакциной от коронавируса "Спутник V" привились 2,2 миллиона россиян
Врач добавила, что болезнь Бехтерева (заболевание суставов) также не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса
Она также отметила, что после вакцинации от коронавируса нет необходимости сдавать анализы на антитела, так как эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91%.
 
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