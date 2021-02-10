https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html

Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19

Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19

Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:54

2021-02-10T14:54

2021-02-10T14:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.Врач добавила, что болезнь Бехтерева (заболевание суставов) также не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусаОна также отметила, что после вакцинации от коронавируса нет необходимости сдавать анализы на антитела, так как эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91%.

https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество