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В аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса
В аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса открылся в московском "Домодедово", сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:03
2021-02-10T12:03
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пункт вакцинации от коронавируса открылся в московском "Домодедово", сообщает пресс-служба аэропорта.Сделать бесплатную прививку смогут граждане РФ (необходимые документы - паспорт, полис, СНИЛС), иностранные граждане с видом на жительство (необходимые документы - полис, СНИЛС), при этом они должны быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.Пункт находится на втором этаже в зоне прилёта внутренних линий, время работы - по будням с 9.00 до 16.00. Пациентов будут принимать без предварительной записи медработники Домодедовской центральной городской больницы.В аэровокзале также работают четыре пункта платного тестирования, доступны все виды: на возбудитель инфекции COVID-19 (метод ПЦР), на антитела к COVID-19 и экспресс-тесты (результат через 60 минут после сдачи анализа).Ранее, в начале января, в медицинском центре аэропорта стартовала вакцинация сотрудников воздушной гавани.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596770155.html
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