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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596783584.html
В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с 17 октября зарегистрировали меньше 15 тысяч новых случаев COVID-19 — 14 494, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:04
2021-02-10T11:23
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России впервые с 17 октября зарегистрировали меньше 15 тысяч новых случаев COVID-19 — 14 494, сообщили в оперативном штабе.Умерли 536 человек, выписались 22 575. У каждого десятого заразившегося болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (1441, накануне было на 143 больше), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650); меньше всего — в Еврейской автономной области (восемь), на Чукотке (два), и в Ненецком автономном округе (один).Общее число инфицированных в России превысило четыре миллиона — 4 012 710. Скончались за все время 78 134 человек, вылечились — 3 516 461.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 106,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к 107 миллионам. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

11:04 10.02.2021 (обновлено: 11:23 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России впервые с 17 октября зарегистрировали меньше 15 тысяч новых случаев COVID-19 — 14 494, сообщили в оперативном штабе.
Умерли 536 человек, выписались 22 575. У каждого десятого заразившегося болезнь протекает без симптомов.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (1441, накануне было на 143 больше), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650); меньше всего — в Еврейской автономной области (восемь), на Чукотке (два), и в Ненецком автономном округе (один).
Общее число инфицированных в России превысило четыре миллиона — 4 012 710. Скончались за все время 78 134 человек, вылечились — 3 516 461.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 106,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к 107 миллионам. Умерли 2,3 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
06:36Распространение коронавируса
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