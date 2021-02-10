https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596783584.html

В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые с 17 октября зарегистрировали меньше 15 тысяч новых случаев COVID-19 — 14 494, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:04

2021-02-10T11:04

2021-02-10T11:23

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России впервые с 17 октября зарегистрировали меньше 15 тысяч новых случаев COVID-19 — 14 494, сообщили в оперативном штабе.Умерли 536 человек, выписались 22 575. У каждого десятого заразившегося болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (1441, накануне было на 143 больше), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650); меньше всего — в Еврейской автономной области (восемь), на Чукотке (два), и в Ненецком автономном округе (один).Общее число инфицированных в России превысило четыре миллиона — 4 012 710. Скончались за все время 78 134 человек, вылечились — 3 516 461.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 106,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к 107 миллионам. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://ria.ru/20210210/ekspress-test-1596761324.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-10T11:04 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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