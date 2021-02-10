https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782790.html
В Москве выявили 1441 новый случай COVID-19
В Москве выявили 1441 новый случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1441, Санкт-Петербурге - 1169, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594538027_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_86fc61665a2c47013f9ba4e423535494.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1441, Санкт-Петербурге - 1169, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 8, Чукотском автономном округе - 2, Ненецком автономном округе - 1.
https://ria.ru/20210210/sputnik-v-1596755492.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594538027_125:191:2602:2048_1920x0_80_0_0_d04314cd3acff2335eb5b49e90f21d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество