https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782790.html

В Москве выявили 1441 новый случай COVID-19

В Москве выявили 1441 новый случай COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1441, Санкт-Петербурге - 1169, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1441, Санкт-Петербурге - 1169, Подмосковье - 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 8, Чукотском автономном округе - 2, Ненецком автономном округе - 1.

https://ria.ru/20210210/sputnik-v-1596755492.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество