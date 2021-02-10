https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782391.html

В России более 3,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19

В России более 3,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19

Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки - 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:02

2021-02-10T11:02

2021-02-10T11:02

распространение коронавируса

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки - 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 3633, Санкт-Петербурге - 3589, Подмосковье - 907.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596753980.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, москва, московская область (подмосковье), общество