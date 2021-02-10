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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782391.html
В России более 3,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19
В России более 3,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19
Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки - 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:02
2021-02-10T11:02
распространение коронавируса
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки - 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 3633, Санкт-Петербурге - 3589, Подмосковье - 907.
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России более 3,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19

11:02 10.02.2021
 
© AP Photo / Andre PennerМедицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии
Медицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Andre Penner
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки - 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 575 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 516 461", - говорится в сообщении.
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Express заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины
В частности, в Москве - 3633, Санкт-Петербурге - 3589, Подмосковье - 907.
 
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