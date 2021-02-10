Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве и Хакасии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Республика Хакасия - 0,1%, 2. Москва, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Амурская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,3% зафиксирован в Адыгее, Дагестане, Якутии, Псковской области, Томской области, Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Мурманской области, Подмосковье, Омской области, Карачаево-Черкессии, Ульяновской области, Костромской области, Северной Осетии, Калмыкии, Санкт-Петербурге и Коми.