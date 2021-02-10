https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782270.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве и Хакасии - 0,1%, сообщили РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:01

2021-02-10T11:01

2021-02-10T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ульяновская область

костромская область

мурманская область

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве и Хакасии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,3% зафиксирован в Адыгее, Дагестане, Якутии, Псковской области, Томской области, Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Мурманской области, Подмосковье, Омской области, Карачаево-Черкессии, Ульяновской области, Костромской области, Северной Осетии, Калмыкии, Санкт-Петербурге и Коми.

ульяновская область

костромская область

мурманская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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