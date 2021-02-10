https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596773718.html

Животные могли заболеть COVID еще до доставки в Ухань, считает биолог

Животные могли заболеть COVID еще до доставки в Ухань, считает биолог

Животные, находившиеся на рынке в Ухане, который, предположительно, стал источником новой коронавирусной инфекции, могли быть больны еще до попадания туда, а... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:02

2021-02-10T10:02

2021-02-10T10:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

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в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Животные, находившиеся на рынке в Ухане, который, предположительно, стал источником новой коронавирусной инфекции, могли быть больны еще до попадания туда, а из-за условий перевозки трудно предположить, с кем могли контактировать больные особи и не заразили ли они самих перевозчиков, считает кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.Ранее глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно, был промежуточный переносчик вируса.Он отметил, что и сами торговцы, и члены их семей постоянно контактируют с животными и исключить заражение кого-либо в цепочке, через которую животные попадали на рынок, довольно сложно.Однако, добавил Артюшин, не каждое животное, заразившееся коронавирусом, могло передать его человеку. Так, американские норки заражаются и передают вирус, а домашние собаки также заражаются, но вирус, по имеющимся на текущий момент данным, не распространяют.Как пояснил Артюшин, промежуточное звено может быть самым разным, поскольку коронавирусы вообще способны заражать широкий спектр хозяев - приматов, хищных, парно- и непарнокопытных животных, некоторых грызунов (но не мышей и крыс) и даже слонов. Однако, уточняет эксперт, определить, насколько вирус будет заразен и патогенен для конкретного животного, без прямых экспериментов невозможно.Он добавил, что в районе, где обнаружен ближайший к SARS-CoV-2 вирус, больше 30 видов мелких хищных млекопитающих, около 15 видов приматов и больше 80 рукокрылых - животных, которые могли быть источниками или промежуточными хозяевами коронавируса.Кроме того, обращает внимание зоолог, десятки видов животных в этом регионе так или иначе включены в хозяйственную деятельность человека - либо на них охотятся, либо используют продукты жизнедеятельности. Чтобы понять, кто из них мог стать разносчиком, нужно собрать пробы с достаточно большого количества особей каждого из полутора сотен видов, чтобы обнаружить среди них одну выделяющую РНК вируса.

https://ria.ru/20210210/pamyat-1596759875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kovid-1596694074.html

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ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире