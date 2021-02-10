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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596773718.html
Животные могли заболеть COVID еще до доставки в Ухань, считает биолог
Животные могли заболеть COVID еще до доставки в Ухань, считает биолог
Животные, находившиеся на рынке в Ухане, который, предположительно, стал источником новой коронавирусной инфекции, могли быть больны еще до попадания туда, а... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:02
2021-02-10T10:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Животные, находившиеся на рынке в Ухане, который, предположительно, стал источником новой коронавирусной инфекции, могли быть больны еще до попадания туда, а из-за условий перевозки трудно предположить, с кем могли контактировать больные особи и не заразили ли они самих перевозчиков, считает кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.Ранее глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно, был промежуточный переносчик вируса.Он отметил, что и сами торговцы, и члены их семей постоянно контактируют с животными и исключить заражение кого-либо в цепочке, через которую животные попадали на рынок, довольно сложно.Однако, добавил Артюшин, не каждое животное, заразившееся коронавирусом, могло передать его человеку. Так, американские норки заражаются и передают вирус, а домашние собаки также заражаются, но вирус, по имеющимся на текущий момент данным, не распространяют.Как пояснил Артюшин, промежуточное звено может быть самым разным, поскольку коронавирусы вообще способны заражать широкий спектр хозяев - приматов, хищных, парно- и непарнокопытных животных, некоторых грызунов (но не мышей и крыс) и даже слонов. Однако, уточняет эксперт, определить, насколько вирус будет заразен и патогенен для конкретного животного, без прямых экспериментов невозможно.Он добавил, что в районе, где обнаружен ближайший к SARS-CoV-2 вирус, больше 30 видов мелких хищных млекопитающих, около 15 видов приматов и больше 80 рукокрылых - животных, которые могли быть источниками или промежуточными хозяевами коронавируса.Кроме того, обращает внимание зоолог, десятки видов животных в этом регионе так или иначе включены в хозяйственную деятельность человека - либо на них охотятся, либо используют продукты жизнедеятельности. Чтобы понять, кто из них мог стать разносчиком, нужно собрать пробы с достаточно большого количества особей каждого из полутора сотен видов, чтобы обнаружить среди них одну выделяющую РНК вируса.
https://ria.ru/20210210/pamyat-1596759875.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире

Животные могли заболеть COVID еще до доставки в Ухань, считает биолог

10:02 10.02.2021 (обновлено: 10:22 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди на улицах Уханя
Люди на улицах Уханя - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Животные, находившиеся на рынке в Ухане, который, предположительно, стал источником новой коронавирусной инфекции, могли быть больны еще до попадания туда, а из-за условий перевозки трудно предположить, с кем могли контактировать больные особи и не заразили ли они самих перевозчиков, считает кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.
Ранее глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно, был промежуточный переносчик вируса.
"Кроме собственно рынка в Ухане, существуют еще логистические цепочки, состоящие из перекупщиков и перевозчиков. У этих людей животные многих видов также содержатся в непосредственном контакте друг с другом, в антисанитарных условиях и без какого-либо ветеринарного контроля", - рассказал Артюшин РИА Новости.
Он отметил, что и сами торговцы, и члены их семей постоянно контактируют с животными и исключить заражение кого-либо в цепочке, через которую животные попадали на рынок, довольно сложно.
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Однако, добавил Артюшин, не каждое животное, заразившееся коронавирусом, могло передать его человеку. Так, американские норки заражаются и передают вирус, а домашние собаки также заражаются, но вирус, по имеющимся на текущий момент данным, не распространяют.
"Если найдут промежуточного хозяина - это будет аргументом против гипотезы непосредственного заражения, но пока вопрос открыт", - добавил эксперт.
Как пояснил Артюшин, промежуточное звено может быть самым разным, поскольку коронавирусы вообще способны заражать широкий спектр хозяев - приматов, хищных, парно- и непарнокопытных животных, некоторых грызунов (но не мышей и крыс) и даже слонов. Однако, уточняет эксперт, определить, насколько вирус будет заразен и патогенен для конкретного животного, без прямых экспериментов невозможно.
Он добавил, что в районе, где обнаружен ближайший к SARS-CoV-2 вирус, больше 30 видов мелких хищных млекопитающих, около 15 видов приматов и больше 80 рукокрылых - животных, которые могли быть источниками или промежуточными хозяевами коронавируса.
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Кроме того, обращает внимание зоолог, десятки видов животных в этом регионе так или иначе включены в хозяйственную деятельность человека - либо на них охотятся, либо используют продукты жизнедеятельности. Чтобы понять, кто из них мог стать разносчиком, нужно собрать пробы с достаточно большого количества особей каждого из полутора сотен видов, чтобы обнаружить среди них одну выделяющую РНК вируса.
 
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