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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596771215.html
В ВОЗ призвали не полагаться лишь на данные разведки США о коронавирусе
В ВОЗ призвали не полагаться лишь на данные разведки США о коронавирусе
Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:36
2021-02-10T09:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нед прайс
коронавирусы
воз
джо байден
китай
ухань
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на данные разведки США о происхождении коронавируса после слов представителя американского госдепартамента о необходимости провести проверку сведений экспертов.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подробностей о происхождении нового коронавируса и призывают к прозрачности. Он подчеркнул, что США рассчитывают получить доклад и детали расследования ВОЗ по этому вопросу. Наряду с этим Прайс сказал, что Соединенные Штаты будут использовать информацию, "собранную и проанализированную американским разведсообществом", что необходимо для "оценки доклада" и "данных, проанализированных ВОЗ"."Джо Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти (экс-президент Дональд) Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно "доверять", а потом "проверять!", - написал в своем Twitter входящий в состав международной миссии ВОЗ британский и американский эксперт Питер Дасзак.В свою очередь, эксперт команды Марион Купманс также прокомментировала высказывания представителя американского госдепартамента."Началось. Нет нужды ждать отчета, не так ли?", - такой вопрос задала Купманс в своем Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ уже успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", где выявили первых зараженных COVID-19, а также центр по контролю и профилактике заболеваний.Как сообщили представители группы экспертов организации во вторник, на данный момент неизвестно, какую роль сыграл в распространении Sars-Cov-2 рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нед прайс, коронавирусы, воз, джо байден, китай, ухань, сша, в мире

В ВОЗ призвали не полагаться лишь на данные разведки США о коронавирусе

09:36 10.02.2021 (обновлено: 09:39 10.02.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на данные разведки США о происхождении коронавируса после слов представителя американского госдепартамента о необходимости провести проверку сведений экспертов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подробностей о происхождении нового коронавируса и призывают к прозрачности. Он подчеркнул, что США рассчитывают получить доклад и детали расследования ВОЗ по этому вопросу. Наряду с этим Прайс сказал, что Соединенные Штаты будут использовать информацию, "собранную и проанализированную американским разведсообществом", что необходимо для "оценки доклада" и "данных, проанализированных ВОЗ".
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"Джо Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти (экс-президент Дональд) Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно "доверять", а потом "проверять!", - написал в своем Twitter входящий в состав международной миссии ВОЗ британский и американский эксперт Питер Дасзак.
В свою очередь, эксперт команды Марион Купманс также прокомментировала высказывания представителя американского госдепартамента.
"Началось. Нет нужды ждать отчета, не так ли?", - такой вопрос задала Купманс в своем Twitter.
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В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ уже успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", где выявили первых зараженных COVID-19, а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как сообщили представители группы экспертов организации во вторник, на данный момент неизвестно, какую роль сыграл в распространении Sars-Cov-2 рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нед ПрайсКоронавирусыВОЗДжо БайденКитайУханьСШАВ мире
 
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