https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596771215.html

В ВОЗ призвали не полагаться лишь на данные разведки США о коронавирусе

В ВОЗ призвали не полагаться лишь на данные разведки США о коронавирусе

Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:36

2021-02-10T09:36

2021-02-10T09:39

распространение коронавируса

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ухань

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на данные разведки США о происхождении коронавируса после слов представителя американского госдепартамента о необходимости провести проверку сведений экспертов.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подробностей о происхождении нового коронавируса и призывают к прозрачности. Он подчеркнул, что США рассчитывают получить доклад и детали расследования ВОЗ по этому вопросу. Наряду с этим Прайс сказал, что Соединенные Штаты будут использовать информацию, "собранную и проанализированную американским разведсообществом", что необходимо для "оценки доклада" и "данных, проанализированных ВОЗ"."Джо Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти (экс-президент Дональд) Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно "доверять", а потом "проверять!", - написал в своем Twitter входящий в состав международной миссии ВОЗ британский и американский эксперт Питер Дасзак.В свою очередь, эксперт команды Марион Купманс также прокомментировала высказывания представителя американского госдепартамента."Началось. Нет нужды ждать отчета, не так ли?", - такой вопрос задала Купманс в своем Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ уже успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", где выявили первых зараженных COVID-19, а также центр по контролю и профилактике заболеваний.Как сообщили представители группы экспертов организации во вторник, на данный момент неизвестно, какую роль сыграл в распространении Sars-Cov-2 рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596760133.html

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596692218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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