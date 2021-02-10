https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596760133.html

ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19

ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T05:40

2021-02-10T05:40

2021-02-10T10:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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в мире

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и бразильский/японский штаммы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.Снижение числа новых случаев наблюдается четвертую неделю подряд: на прошлой неделе в мире выявили 3,1 миллиона инфицированных — на 17 процентов меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель за 15 недель.Всего 1 по 7 февраля в мире выявили 3 153 426 случаев COVID, умерли 88 369 человек.Тем не менее продолжают распространяться новые, более заразные штаммы: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.

https://ria.ru/20210210/pamyat-1596759875.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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