ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:40 10.02.2021 (обновлено: 10:32 10.02.2021)
© REUTERS / Tyrone SiuМедицинские работники в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом в связи с распространением коронавируса
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и бразильский/японский штаммы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Снижение числа новых случаев наблюдается четвертую неделю подряд: на прошлой неделе в мире выявили 3,1 миллиона инфицированных — на 17 процентов меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель за 15 недель.
"Число зарегистрированных смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тысяч новых смертей, что на десять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении.
Всего 1 по 7 февраля в мире выявили 3 153 426 случаев COVID, умерли 88 369 человек.
Тем не менее продолжают распространяться новые, более заразные штаммы: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.