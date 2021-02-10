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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596760133.html
ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T05:40
2021-02-10T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и бразильский/японский штаммы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.Снижение числа новых случаев наблюдается четвертую неделю подряд: на прошлой неделе в мире выявили 3,1 миллиона инфицированных — на 17 процентов меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель за 15 недель.Всего 1 по 7 февраля в мире выявили 3 153 426 случаев COVID, умерли 88 369 человек.Тем не менее продолжают распространяться новые, более заразные штаммы: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, в мире

ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19

05:40 10.02.2021 (обновлено: 10:32 10.02.2021)
 
© REUTERS / Tyrone SiuМедицинские работники в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом в связи с распространением коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Tyrone Siu
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в мире, как и смертей от него, продолжает снижаться, но становится все больше стран, где выявили британский, южноафриканский и бразильский/японский штаммы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Снижение числа новых случаев наблюдается четвертую неделю подряд: на прошлой неделе в мире выявили 3,1 миллиона инфицированных — на 17 процентов меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель за 15 недель.

"Число зарегистрированных смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тысяч новых смертей, что на десять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении.

Всего 1 по 7 февраля в мире выявили 3 153 426 случаев COVID, умерли 88 369 человек.
Тем не менее продолжают распространяться новые, более заразные штаммы: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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