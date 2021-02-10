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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210210/konteynery-1596821065.html
В Москве не будет новых видов контейнеров для раздельного сбора мусора
В Москве не будет новых видов контейнеров для раздельного сбора мусора
Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:08
2021-02-10T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы не планируем дополнительные контейнеры", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, будут ли в Москве вводить дополнительные контейнеры для сбора еще каких-либо видов мусора.Он отметил, что город заинтересован в первую очередь в оптимальной системе сбора мусора. "Чтобы она не была нагроможденной и не мешала созданию другой инфраструктуры, в данном случае спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер – это нагрузка на улично-дорожную сеть. А второе – это же сколько надо дополнительных мусоровозов, чтобы везти отдельно стекло, отдельно везти бумагу и так далее? Поэтому досортировка, доработка идет на комплексных пунктах переработки вторичного сырья", - пояснил заммэра.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве не будет новых видов контейнеров для раздельного сбора мусора

14:08 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы не планируем дополнительные контейнеры", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, будут ли в Москве вводить дополнительные контейнеры для сбора еще каких-либо видов мусора.
Он отметил, что город заинтересован в первую очередь в оптимальной системе сбора мусора. "Чтобы она не была нагроможденной и не мешала созданию другой инфраструктуры, в данном случае спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер – это нагрузка на улично-дорожную сеть. А второе – это же сколько надо дополнительных мусоровозов, чтобы везти отдельно стекло, отдельно везти бумагу и так далее? Поэтому досортировка, доработка идет на комплексных пунктах переработки вторичного сырья", - пояснил заммэра.
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
Мусорные контейнеры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
14:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Пандемия не помешала программе раздельного сбора мусора в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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