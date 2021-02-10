https://ria.ru/20210210/konkurs-1596799049.html

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта

Финал профессионального конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:23

2021-02-10T12:23

2021-02-10T12:23

татьяна голикова

алексей комиссаров

санкт-петербург

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156368/71/1563687160_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_1302dd6abbb2719f17944d5ac1e9e6bb.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта.Конкурс стартовал 19 ноября 2019 при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в нем зарегистрировались более 39 тысяч человек из всех регионов страны."В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в целях защиты здоровья участников, финальные соревнования были перенесены на 1 квартал 2021 года", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову, возглавляющую оргкомитет проекта.По ее словам, конкурс "Учитель будущего" не только формирует образ "современного учителя – талантливого, энергичного, увлеченного педагога, – но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста".Со ссылкой на генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова сообщается, что в финальных соревнованиях примут участие 306 учителей или 102 команды из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская республика, Свердловская область и Ставропольский край.Финалистам предстоят три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов - не старше 30 лет, большинство относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а более 10 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов больше женщин – 85%, 15% – мужчины, пояснили в пресс-службе.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Особенностью его станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.

https://na.ria.ru/20201124/uchitel-buduschego-1586114730.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, алексей комиссаров, санкт-петербург, образование - общество