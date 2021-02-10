https://ria.ru/20210210/konkurs-1596799049.html
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта
Финал профессионального конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:23
2021-02-10T12:23
2021-02-10T12:23
татьяна голикова
алексей комиссаров
санкт-петербург
образование - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Финал профессионального конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта.Конкурс стартовал 19 ноября 2019 при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в нем зарегистрировались более 39 тысяч человек из всех регионов страны."В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в целях защиты здоровья участников, финальные соревнования были перенесены на 1 квартал 2021 года", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову, возглавляющую оргкомитет проекта.По ее словам, конкурс "Учитель будущего" не только формирует образ "современного учителя – талантливого, энергичного, увлеченного педагога, – но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста".Со ссылкой на генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова сообщается, что в финальных соревнованиях примут участие 306 учителей или 102 команды из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская республика, Свердловская область и Ставропольский край.Финалистам предстоят три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов - не старше 30 лет, большинство относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а более 10 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов больше женщин – 85%, 15% – мужчины, пояснили в пресс-службе.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Особенностью его станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
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татьяна голикова, алексей комиссаров, санкт-петербург, образование - общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Финал профессионального конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге
16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта.
Конкурс стартовал 19 ноября 2019 при поддержке министерства просвещения Российской Федерации
и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в нем зарегистрировались более 39 тысяч человек из всех регионов страны.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в целях защиты здоровья участников, финальные соревнования были перенесены на 1 квартал 2021 года", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову
, возглавляющую оргкомитет проекта.
По ее словам, конкурс "Учитель будущего" не только формирует образ "современного учителя – талантливого, энергичного, увлеченного педагога, – но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста".
"Каждый участник конкурса "Учитель будущего" – прекрасный образец для школьников: и как целеустремленный человек, увлеченный делом и идущий к своей мечте, и как профессионал, вдохновляющий детей стать похожим на себя и выбрать такую же специальность и учить школьников в будущем. И в этом, в том числе, огромная ценность этого конкурса. Дети должны учиться на лучших примерах, осознавать, насколько престижно быть педагогом, видеть, как много можно достичь в этой профессии. И конечно, гордиться своими учителями, видя их таланты", – приводит пресс-служба слова министра просвещения России Сергея Кравцова.
Со ссылкой на генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова
сообщается, что в финальных соревнованиях примут участие 306 учителей или 102 команды из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область
, Чеченская республика, Свердловская область
и Ставропольский край
.
Финалистам предстоят три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов - не старше 30 лет, большинство относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а более 10 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов больше женщин – 85%, 15% – мужчины, пояснили в пресс-службе.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Особенностью его станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.