https://ria.ru/20210210/konkurentsiya-1596789676.html

Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции

Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции

Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс"... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:29

2021-02-10T11:29

2021-02-10T11:32

илон маск

роскосмос

ркц "прогресс"

космос - риа наука

spacex

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.По его словам, Россия сохраняет количество пусков "Союзов" на прежнем уровне - по 15-20 в год. "Мы последние 20 лет держимся в этом диапазоне. Поэтому сказать, что мы стали запускать гораздо меньше - нельзя. Проблема существует. Будем над ней работать", - отметил Баранов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, роскосмос, ркц "прогресс", космос - риа наука, spacex