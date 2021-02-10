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Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции
Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции
Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс"... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:29
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илон маск
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.По его словам, Россия сохраняет количество пусков "Союзов" на прежнем уровне - по 15-20 в год. "Мы последние 20 лет держимся в этом диапазоне. Поэтому сказать, что мы стали запускать гораздо меньше - нельзя. Проблема существует. Будем над ней работать", - отметил Баранов.
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илон маск, роскосмос, ркц "прогресс", космос - риа наука, spacex

Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции

11:29 10.02.2021 (обновлено: 11:32 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦех ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре
Цех ракетно-космического центра Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
"С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока", - сказал он журналистам.
По его словам, Россия сохраняет количество пусков "Союзов" на прежнем уровне - по 15-20 в год. "Мы последние 20 лет держимся в этом диапазоне. Поэтому сказать, что мы стали запускать гораздо меньше - нельзя. Проблема существует. Будем над ней работать", - отметил Баранов.
 
Илон МаскРоскосмосРКЦ "Прогресс"Космос - РИА НаукаSpaceX
 
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