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Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции
Производитель "Союзов" заподозрил SpaceX в нерыночной конкуренции
Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс"... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:29
2021-02-10T11:29
2021-02-10T11:32
илон маск
роскосмос
ркц "прогресс"
космос - риа наука
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.По его словам, Россия сохраняет количество пусков "Союзов" на прежнем уровне - по 15-20 в год. "Мы последние 20 лет держимся в этом диапазоне. Поэтому сказать, что мы стали запускать гораздо меньше - нельзя. Проблема существует. Будем над ней работать", - отметил Баранов.
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илон маск, роскосмос, ркц "прогресс", космос - риа наука, spacex