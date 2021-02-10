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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/kondrusevich-1596779529.html
Архиепископ Пецци: Кондрусевич всегда вел себя согласно учению Церкви
Архиепископ Пецци: Кондрусевич всегда вел себя согласно учению Церкви
История с бывшим главой белорусских католиков архиепископом Тадеушем Кондрусевичем стала глубокой болью для всех католиков, он всегда вел себя корректно и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:42
2021-02-10T10:46
религия и мировоззрение
павел пецци
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. История с бывшим главой белорусских католиков архиепископом Тадеушем Кондрусевичем стала глубокой болью для всех католиков, он всегда вел себя корректно и соответственно учению Церкви, рассказал РИА Новости председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.Ранее Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Он вернулся в Минск 24 декабря, спустя почти четыре месяца.В ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию, Пецци признал, что то, что произошло в Белоруссии, и особенно запрет на въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, стало "глубокой болью для всех нас", и поэтому потом все "очень обрадовались, узнав о том, что он смог вернуться".По оценке Пецци, глава белорусских католиков "всегда вел себя корректно и соответственно учению Церкви - и когда он был архиепископом в Москве, и позже, когда он стал митрополитом Минско-Могилевским"."Мы, католические епископы России, выразили свою позицию в открытом письме, которое послали архиепископу Тадеушу. Поэтому мы очень обрадовались, узнав о том, что он смог вернуться. Конечно, жаль, что, в соответствии с церковным законом, он был отправлен на покой, когда ему исполнилось 75 лет, потому что по-человечески хотелось бы, чтобы он продолжал служить как добрый пастырь своей пастве", - добавил архиепископ.После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле в то же время сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.
https://ria.ru/20210210/katoliki-1596778003.html
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павел пецци, новости - религия и мировоззрение, белоруссия, ватикан

Архиепископ Пецци: Кондрусевич всегда вел себя согласно учению Церкви

10:42 10.02.2021 (обновлено: 10:46 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПразднование католической Пасхи в России
Празднование католической Пасхи в России - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. История с бывшим главой белорусских католиков архиепископом Тадеушем Кондрусевичем стала глубокой болью для всех католиков, он всегда вел себя корректно и соответственно учению Церкви, рассказал РИА Новости председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.
Ранее Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Он вернулся в Минск 24 декабря, спустя почти четыре месяца.
Председатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Архиепископ Пецци: сравнение Навального с Робин Гудом несерьезно
В ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию, Пецци признал, что то, что произошло в Белоруссии, и особенно запрет на въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, стало "глубокой болью для всех нас", и поэтому потом все "очень обрадовались, узнав о том, что он смог вернуться".
По оценке Пецци, глава белорусских католиков "всегда вел себя корректно и соответственно учению Церкви - и когда он был архиепископом в Москве, и позже, когда он стал митрополитом Минско-Могилевским".
"Мы, католические епископы России, выразили свою позицию в открытом письме, которое послали архиепископу Тадеушу. Поэтому мы очень обрадовались, узнав о том, что он смог вернуться. Конечно, жаль, что, в соответствии с церковным законом, он был отправлен на покой, когда ему исполнилось 75 лет, потому что по-человечески хотелось бы, чтобы он продолжал служить как добрый пастырь своей пастве", - добавил архиепископ.
После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле в то же время сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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