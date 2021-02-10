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https://ria.ru/20210210/kniga-1596810840.html
Россияне назвали самую романтичную книгу
Россияне назвали самую романтичную книгу
Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:11
2021-02-10T14:09
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александр пушкин
михаил булгаков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.В список романтичных книг также вошли произведение современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой" и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дневник памяти" Николаса Спаркса и "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн. Классические произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира замыкают десятку вместе с романом Колина Маккалоу "Поющие в терновнике", рассказали в пресс-службе.Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин. Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков."Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", - заключили в пресс-службе сервиса.
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книги, новости культуры, александр грин, шарлотта бронте, николас спаркс, уильям шекспир, александр пушкин, михаил булгаков, общество

Россияне назвали самую романтичную книгу

13:11 10.02.2021 (обновлено: 14:09 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.
Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.
"Самой романтичной книгой респонденты назвали легендарный роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", за эту книгу отдали свои голоса более 32% опрошенных. На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24,6%), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина "Алые Паруса" (21,8%)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В список романтичных книг также вошли произведение современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой" и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дневник памяти" Николаса Спаркса и "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн. Классические произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира замыкают десятку вместе с романом Колина Маккалоу "Поющие в терновнике", рассказали в пресс-службе.
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Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин. Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков.
"Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", - заключили в пресс-службе сервиса.
 
КультураКнигиНовости культурыАлександр ГринШарлотта БронтеНиколас СпарксУильям ШекспирАлександр ПушкинМихаил БулгаковОбщество
 
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