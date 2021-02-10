https://ria.ru/20210210/kniga-1596810840.html

Россияне назвали самую романтичную книгу

Россияне назвали самую романтичную книгу

Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:11

2021-02-10T13:11

2021-02-10T14:09

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александр пушкин

михаил булгаков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.В список романтичных книг также вошли произведение современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой" и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дневник памяти" Николаса Спаркса и "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн. Классические произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира замыкают десятку вместе с романом Колина Маккалоу "Поющие в терновнике", рассказали в пресс-службе.Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин. Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков."Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", - заключили в пресс-службе сервиса.

https://ria.ru/20210129/goroda-1594934123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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книги, новости культуры, александр грин, шарлотта бронте, николас спаркс, уильям шекспир, александр пушкин, михаил булгаков, общество