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В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:30
2021-02-10T14:38
московская область (подмосковье)
гибель пациентов в подмосковной больнице
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода.
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московская область (подмосковье), гибель пациентов в подмосковной больнице, россия, происшествия

В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода

14:30 10.02.2021 (обновлено: 14:38 10.02.2021)
 
© Фото : Одинцовский городской округ Московской областиНикольская больница
Никольская больница - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Одинцовский городской округ Московской области
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода.
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"В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами", - рассказал Гордеев.

 
Московская область (Подмосковье)Гибель пациентов в подмосковной больницеРоссияПроисшествия
 
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