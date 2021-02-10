В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:30 10.02.2021 (обновлено: 14:38 10.02.2021)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода.
18 ноября 2020, 11:10В Чите проведут проверку после смерти пациента в очереди на КТ
"В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами", - рассказал Гордеев.