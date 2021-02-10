https://ria.ru/20210210/kislorod-1596826715.html

В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода

В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода

В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:30

2021-02-10T14:30

2021-02-10T14:38

московская область (подмосковье)

гибель пациентов в подмосковной больнице

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Никольской больнице в Подмосковье по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода.

https://ria.ru/20201118/chita-1585128380.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), гибель пациентов в подмосковной больнице, россия, происшествия