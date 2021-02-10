https://ria.ru/20210210/kislorod-1596815482.html
В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода
В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода
В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:37
2021-02-10T13:37
2021-02-10T14:02
гибель пациентов в подмосковной больнице
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569948592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_394e5e746b82fbe0666c2e350b373a44.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Это произошло в Никольской больнице, предварительная версия — техническая неисправность оборудования. Другие подробности пока неизвестны, официальных комментариев тоже нет. Идет проверка.СМИ пишут, что причиной могло стать залипание клапана газификатора.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569948592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e283c275c13add4b616e9f49e77e2124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), происшествия