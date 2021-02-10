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В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода
В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода
В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:37
2021-02-10T14:02
гибель пациентов в подмосковной больнице
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Это произошло в Никольской больнице, предварительная версия — техническая неисправность оборудования. Другие подробности пока неизвестны, официальных комментариев тоже нет. Идет проверка.СМИ пишут, что причиной могло стать залипание клапана газификатора.
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РИА Новости
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гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода

13:37 10.02.2021 (обновлено: 14:02 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице
Палата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Это произошло в Никольской больнице, предварительная версия — техническая неисправность оборудования.
Другие подробности пока неизвестны, официальных комментариев тоже нет. Идет проверка.
СМИ пишут, что причиной могло стать залипание клапана газификатора.
 
Гибель пациентов в подмосковной больницеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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