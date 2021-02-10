https://ria.ru/20210210/kislorod-1596815482.html

В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода

В Подмосковье три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода

В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:37

2021-02-10T13:37

2021-02-10T14:02

гибель пациентов в подмосковной больнице

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Это произошло в Никольской больнице, предварительная версия — техническая неисправность оборудования. Другие подробности пока неизвестны, официальных комментариев тоже нет. Идет проверка.СМИ пишут, что причиной могло стать залипание клапана газификатора.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), происшествия