https://ria.ru/20210210/khilkevich-1596791159.html

Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"

Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"

Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:03

2021-02-10T12:03

2021-02-10T12:08

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анна хилькевич

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти".По словам актрисы, она узнала от подписчиков, что якобы "умерла". Оказалось, в одной из поисковых систем некорректно обновили информацию, из-за чего в анкете о Хилькевич появилась дата смерти — 8 февраля. Скрины с сайта она разместила в соцсети. Актриса восприняла эту новость с иронией: "Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало". Чтобы успокоить поклонников и внести ясность, 34-летняя Анна Хилькевич заверила, что жива и здорова. "Как будто с того света вернулась", — призналась Хилькевич.Актриса попросила разработчиков исправить эту ошибку и отметила, что у нее еще "много планов и незавершенных дел".

https://ria.ru/20191115/1560968765.html

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2021

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, интернет, анна хилькевич