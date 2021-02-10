Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210210/khilkevich-1596791159.html
Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"
Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"
Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:03
2021-02-10T12:08
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
интернет
шоубиз
анна хилькевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596792726_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_760e46a593733701e18af6c7a6d12576.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти".По словам актрисы, она узнала от подписчиков, что якобы "умерла". Оказалось, в одной из поисковых систем некорректно обновили информацию, из-за чего в анкете о Хилькевич появилась дата смерти — 8 февраля. Скрины с сайта она разместила в соцсети. Актриса восприняла эту новость с иронией: "Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало". Чтобы успокоить поклонников и внести ясность, 34-летняя Анна Хилькевич заверила, что жива и здорова. "Как будто с того света вернулась", — призналась Хилькевич.Актриса попросила разработчиков исправить эту ошибку и отметила, что у нее еще "много планов и незавершенных дел".
https://ria.ru/20191115/1560968765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596792726_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7e8b46be98cb8ef2a2e8021979c70bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, интернет, анна хилькевич

Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"

12:03 10.02.2021 (обновлено: 12:08 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия ОК! Awards "Больше чем звезды"
Премия ОК! Awards Больше чем звезды - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти".
По словам актрисы, она узнала от подписчиков, что якобы "умерла". Оказалось, в одной из поисковых систем некорректно обновили информацию, из-за чего в анкете о Хилькевич появилась дата смерти — 8 февраля. Скрины с сайта она разместила в соцсети.
Актриса восприняла эту новость с иронией: "Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало".
Чтобы успокоить поклонников и внести ясность, 34-летняя Анна Хилькевич заверила, что жива и здорова.

"Со мной все ок", — написала звезда "Универа", добавив, что такая "ошибка системы" все же вызвала в ней неприятные чувства.

"Как будто с того света вернулась", — призналась Хилькевич.
Актриса попросила разработчиков исправить эту ошибку и отметила, что у нее еще "много планов и незавершенных дел".
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2019
15 ноября 2019, 11:54Культура
Дуэйна "Скалу" Джонсона похоронили в социальных сетях
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыИнтернетАнна Хилькевич
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Лента новостейМолния