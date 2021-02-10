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Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"
Анна Хилькевич отреагировала на новость о своей "смерти"
Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:03
2021-02-10T12:03
2021-02-10T12:08
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала в Instagram на новость о своей "смерти".По словам актрисы, она узнала от подписчиков, что якобы "умерла". Оказалось, в одной из поисковых систем некорректно обновили информацию, из-за чего в анкете о Хилькевич появилась дата смерти — 8 февраля. Скрины с сайта она разместила в соцсети. Актриса восприняла эту новость с иронией: "Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало". Чтобы успокоить поклонников и внести ясность, 34-летняя Анна Хилькевич заверила, что жива и здорова. "Как будто с того света вернулась", — призналась Хилькевич.Актриса попросила разработчиков исправить эту ошибку и отметила, что у нее еще "много планов и незавершенных дел".
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, интернет, анна хилькевич
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", отреагировала
в Instagram на новость о своей "смерти".
По словам актрисы, она узнала от подписчиков, что якобы "умерла". Оказалось, в одной из поисковых систем некорректно обновили информацию, из-за чего в анкете о Хилькевич появилась дата смерти — 8 февраля. Скрины с сайта она разместила в соцсети.
Актриса восприняла эту новость с иронией: "Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало".
Чтобы успокоить поклонников и внести ясность, 34-летняя Анна Хилькевич заверила, что жива и здорова.
"Со мной все ок", — написала звезда "Универа", добавив, что такая "ошибка системы" все же вызвала в ней неприятные чувства.
"Как будто с того света вернулась", — призналась Хилькевич.
Актриса попросила разработчиков исправить эту ошибку и отметила, что у нее еще "много планов и незавершенных дел".