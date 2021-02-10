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Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:09
2021-02-10T06:33
россия
сергей голованов
мошенничество
лаборатория касперского
positive technologies
москва
group-ib
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до звонка злоумышленников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств, рассказали РИА Новости эксперты.Необходимо блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные. "Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - советует специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.Также эксперт советует в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.Соглашается с коллегами и ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В основном для совершения операции помимо данных банковской карты действительно необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако бывают ситуации, когда в онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Также существуют схемы, позволяющие узнать CVV с помощью перебора. Именно поэтому даже при малейшем подозрении на мошенничество, лучше карту заблокировать", - добавляет он.Способ проконтролировать безопасность своих средств есть - при покупках в интернете в большинстве случаев для подтверждения операции используется сгенерированный банком специальный код. Однако, отмечает Костиков, часть компаний отключает данную технологию, чтобы повысить конверсию – тогда мошенник может списать средства, имея только данные карты."Чтобы избежать рисков, следует завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки", - заключил он.
https://ria.ru/20210206/moshennichestvo-1596271883.html
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россия, сергей голованов , мошенничество, лаборатория касперского, positive technologies, москва, group-ib, общество

Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников

06:09 10.02.2021 (обновлено: 06:33 10.02.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до звонка злоумышленников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств, рассказали РИА Новости эксперты.
"Если вы получили смс на списывание денег и вам звонят мошенники для получения одноразового кода подтверждения, в таком случае сразу необходимо блокировать карту, так как, скорее всего, злоумышленники узнали информацию по карте - номер, CVV и прочее", - говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.
Необходимо блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные. "Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - советует специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.
Также эксперт советует в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.
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Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты
Соглашается с коллегами и ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В основном для совершения операции помимо данных банковской карты действительно необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако бывают ситуации, когда в онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Также существуют схемы, позволяющие узнать CVV с помощью перебора. Именно поэтому даже при малейшем подозрении на мошенничество, лучше карту заблокировать", - добавляет он.
Способ проконтролировать безопасность своих средств есть - при покупках в интернете в большинстве случаев для подтверждения операции используется сгенерированный банком специальный код. Однако, отмечает Костиков, часть компаний отключает данную технологию, чтобы повысить конверсию – тогда мошенник может списать средства, имея только данные карты.
"Чтобы избежать рисков, следует завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки", - заключил он.
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РоссияСергей ГоловановМошенничествоЛаборатория КасперскогоPositive TechnologiesМоскваGroup-IBОбщество
 
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