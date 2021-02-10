https://ria.ru/20210210/karta-1596760916.html

Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников

Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников

Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:09

2021-02-10T06:09

2021-02-10T06:33

россия

сергей голованов

мошенничество

лаборатория касперского

positive technologies

москва

group-ib

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до звонка злоумышленников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств, рассказали РИА Новости эксперты.Необходимо блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные. "Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - советует специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.Также эксперт советует в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.Соглашается с коллегами и ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В основном для совершения операции помимо данных банковской карты действительно необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако бывают ситуации, когда в онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Также существуют схемы, позволяющие узнать CVV с помощью перебора. Именно поэтому даже при малейшем подозрении на мошенничество, лучше карту заблокировать", - добавляет он.Способ проконтролировать безопасность своих средств есть - при покупках в интернете в большинстве случаев для подтверждения операции используется сгенерированный банком специальный код. Однако, отмечает Костиков, часть компаний отключает данную технологию, чтобы повысить конверсию – тогда мошенник может списать средства, имея только данные карты."Чтобы избежать рисков, следует завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки", - заключил он.

https://ria.ru/20210206/moshennichestvo-1596271883.html

https://ria.ru/20210209/moshenniki-1596664330.html

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россия, сергей голованов , мошенничество, лаборатория касперского, positive technologies, москва, group-ib, общество