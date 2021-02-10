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В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:56
2021-02-10T17:17
россия
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
фетхуллах гюлен
турция
анкара
в мире
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.К бюсту Карлову, установленному на территории посольства, были возложены цветы. В церемонии приняли участие послы ряда дружественных государств.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Карлову было посмертно присвоено звание героя России.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
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россия, убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, фетхуллах гюлен, турция, анкара, в мире

В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова

14:56 10.02.2021 (обновлено: 17:17 10.02.2021)
 
© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииВ Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.
К бюсту Карлову, установленному на территории посольства, были возложены цветы. В церемонии приняли участие послы ряда дружественных государств.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Карлову было посмертно присвоено звание героя России.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:01
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
 
РоссияУбийство российского посла в АнкареАндрей КарловФетхуллах ГюленТурцияАнкараВ мире
 
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