В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
14:56 10.02.2021 (обновлено: 17:17 10.02.2021)
© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииВ Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.
К бюсту Карлову, установленному на территории посольства, были возложены цветы. В церемонии приняли участие послы ряда дружественных государств.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Карлову было посмертно присвоено звание героя России.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
29 января, 02:01Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова