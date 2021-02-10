https://ria.ru/20210210/karlov-1596834800.html

В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова

В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова

Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:56

2021-02-10T14:56

2021-02-10T17:17

россия

убийство российского посла в анкаре

андрей карлов

фетхуллах гюлен

турция

анкара

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Анкаре почтили в день дипломатического работника память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.К бюсту Карлову, установленному на территории посольства, были возложены цветы. В церемонии приняли участие послы ряда дружественных государств.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Карлову было посмертно присвоено звание героя России.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

https://ria.ru/20210129/karlov-1594911969.html

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россия, убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, фетхуллах гюлен, турция, анкара, в мире