https://ria.ru/20210210/kanada-1596867383.html
В Канаде планируют ввести новые требования для прибывающих гостей
В Канаде планируют ввести новые требования для прибывающих гостей
Власти Канады планируют проводить тестирование на коронавирус для прибывающих иностранцев и отправлять их на карантин, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:41
2021-02-10T18:41
2021-02-10T18:41
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Власти Канады планируют проводить тестирование на коронавирус для прибывающих иностранцев и отправлять их на карантин, сообщает Lonely Planet.Сейчас гости страны должны предоставить справку с результатами ПЦР-теста, сделанного перед вылетом, и пройти двухнедельный карантин.Новые правила обяжут путешественников сдавать повторный анализ на COVID-19 в аэропорту а потом отправляться на самоизоляцию в оплаченный ими отель, заранее выбранный из утвержденного властями списка, и три дня ждать результатов. Если они будут отрицательными, туристы смогут передвигаться по всей территории страны.Эта мера призвана предотвратить ввоз в Канаду новых штаммов коронавируса. Правда, дата введения новации пока не определена.Требования к карантинным отелям уже утверждены. Они должна располагаться рядом с одной из четырех воздушных гаваней, принимающих международные рейсы в Ванкувере, Монреале, Торонто и Калгари. Внутри гостиниц должны быть созданы условия для бесконтактной передачи пищи, коротких прогулок на свежем воздухе, требуется хорошая связь и стабильный интернет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отели, туристы, аэропорт, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, монреаль, канада, калгари, торонто, ванкувер
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Власти Канады планируют проводить тестирование на коронавирус для прибывающих иностранцев и отправлять их на карантин, сообщает
Lonely Planet.
Сейчас гости страны должны предоставить справку с результатами ПЦР-теста, сделанного перед вылетом, и пройти двухнедельный карантин.
Новые правила обяжут путешественников сдавать повторный анализ на COVID-19 в аэропорту а потом отправляться на самоизоляцию в оплаченный ими отель, заранее выбранный из утвержденного властями списка, и три дня ждать результатов. Если они будут отрицательными, туристы смогут передвигаться по всей территории страны.
Эта мера призвана предотвратить ввоз в Канаду новых штаммов коронавируса. Правда, дата введения новации пока не определена.
Требования к карантинным отелям уже утверждены. Они должна располагаться рядом с одной из четырех воздушных гаваней, принимающих международные рейсы в Ванкувере, Монреале, Торонто и Калгари. Внутри гостиниц должны быть созданы условия для бесконтактной передачи пищи, коротких прогулок на свежем воздухе, требуется хорошая связь и стабильный интернет.