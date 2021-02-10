https://ria.ru/20210210/kanada-1596867383.html

В Канаде планируют ввести новые требования для прибывающих гостей

В Канаде планируют ввести новые требования для прибывающих гостей

Власти Канады планируют проводить тестирование на коронавирус для прибывающих иностранцев и отправлять их на карантин, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:41

2021-02-10T18:41

2021-02-10T18:41

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Власти Канады планируют проводить тестирование на коронавирус для прибывающих иностранцев и отправлять их на карантин, сообщает Lonely Planet.Сейчас гости страны должны предоставить справку с результатами ПЦР-теста, сделанного перед вылетом, и пройти двухнедельный карантин.Новые правила обяжут путешественников сдавать повторный анализ на COVID-19 в аэропорту а потом отправляться на самоизоляцию в оплаченный ими отель, заранее выбранный из утвержденного властями списка, и три дня ждать результатов. Если они будут отрицательными, туристы смогут передвигаться по всей территории страны.Эта мера призвана предотвратить ввоз в Канаду новых штаммов коронавируса. Правда, дата введения новации пока не определена.Требования к карантинным отелям уже утверждены. Они должна располагаться рядом с одной из четырех воздушных гаваней, принимающих международные рейсы в Ванкувере, Монреале, Торонто и Калгари. Внутри гостиниц должны быть созданы условия для бесконтактной передачи пищи, коротких прогулок на свежем воздухе, требуется хорошая связь и стабильный интернет.

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, туристы, аэропорт, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, монреаль, канада, калгари, торонто, ванкувер