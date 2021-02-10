Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210210/joker-1596823884.html
Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в его "Лиги справедливости"
Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в его "Лиги справедливости"
Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:43
2021-02-10T15:43
культура
кино и сериалы
новости культуры
джаред лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596800949_0:155:1080:763_1920x0_80_0_0_8372cd310bfadbd94073b84d76a04238.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги справедливости". Фотографии выложило в Сеть издание VanityFair. В оригинальном варианте фильма Снайдера до того, как он прервал работу над проектом в 2017 году из-за семейной трагедии, не было Джокера. Однако режиссер принял решение ввести персонажа в свою дополненную версию."Я всегда хотел привести Джокера в этот мир", — рассказал изданию Снайдер. Когда он впервые начал снимать фильмы по комиксам десять лет назад, то собирался позже столкнуть его с Бэтменом. Но после истории с "Лигой справедливости", работу над которой ему пришлось экстренно прекратить, режиссер понял, что это "позже" может никогда не случиться. Когда платформа HBO Max дала ему возможность доснять свою версию, он решил добавить Джокера в проект. Единственным условием очередного появления на экране злодея — стал новый подход к его показу.Снайдер одел своего Джокера в больничный халат и хирургическую маску. На некоторых кадрах на нем пуленепробиваемый жилет с жетонами правоохранительных органов."У него куча жетонов. Это его трофеи", — прокомментировал Снайдер.Премьера режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирована на HBO Max на 18 марта 2021 года, до того 14 февраля ожидается выход нового трейлера.
https://ria.ru/20210118/snyder-1593490337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596800949_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_c3778d5be458abccf96c1edd4576729e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, джаред лето

Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в его "Лиги справедливости"

15:43 10.02.2021
 
© Vanity Fair/HBO MaxДжаред Лето в роли Джокера
Джаред Лето в роли Джокера - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Vanity Fair/HBO Max
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги справедливости". Фотографии выложило в Сеть издание VanityFair.
В оригинальном варианте фильма Снайдера до того, как он прервал работу над проектом в 2017 году из-за семейной трагедии, не было Джокера. Однако режиссер принял решение ввести персонажа в свою дополненную версию.
"Я всегда хотел привести Джокера в этот мир", — рассказал изданию Снайдер. Когда он впервые начал снимать фильмы по комиксам десять лет назад, то собирался позже столкнуть его с Бэтменом. Но после истории с "Лигой справедливости", работу над которой ему пришлось экстренно прекратить, режиссер понял, что это "позже" может никогда не случиться.
Когда платформа HBO Max дала ему возможность доснять свою версию, он решил добавить Джокера в проект. Единственным условием очередного появления на экране злодея — стал новый подход к его показу.
Снайдер одел своего Джокера в больничный халат и хирургическую маску. На некоторых кадрах на нем пуленепробиваемый жилет с жетонами правоохранительных органов.
"У него куча жетонов. Это его трофеи", — прокомментировал Снайдер.
Премьера режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирована на HBO Max на 18 марта 2021 года, до того 14 февраля ожидается выход нового трейлера.
Лига справедливости - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 15:42Культура
"Лига справедливости" Зака Снайдера будет в два раза длиннее оригинала
 
КультураКино и сериалыНовости культурыДжаред Лето
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния