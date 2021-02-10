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Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в его "Лиги справедливости"
Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в его "Лиги справедливости"
Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:43
2021-02-10T15:43
2021-02-10T15:43
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги справедливости". Фотографии выложило в Сеть издание VanityFair. В оригинальном варианте фильма Снайдера до того, как он прервал работу над проектом в 2017 году из-за семейной трагедии, не было Джокера. Однако режиссер принял решение ввести персонажа в свою дополненную версию."Я всегда хотел привести Джокера в этот мир", — рассказал изданию Снайдер. Когда он впервые начал снимать фильмы по комиксам десять лет назад, то собирался позже столкнуть его с Бэтменом. Но после истории с "Лигой справедливости", работу над которой ему пришлось экстренно прекратить, режиссер понял, что это "позже" может никогда не случиться. Когда платформа HBO Max дала ему возможность доснять свою версию, он решил добавить Джокера в проект. Единственным условием очередного появления на экране злодея — стал новый подход к его показу.Снайдер одел своего Джокера в больничный халат и хирургическую маску. На некоторых кадрах на нем пуленепробиваемый жилет с жетонами правоохранительных органов."У него куча жетонов. Это его трофеи", — прокомментировал Снайдер.Премьера режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирована на HBO Max на 18 марта 2021 года, до того 14 февраля ожидается выход нового трейлера.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джаред лето
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер представил новый образ Джокера (его снова сыграл Джаред Лето), он появится в авторской версии "Лиги справедливости". Фотографии выложило
в Сеть издание VanityFair.
В оригинальном варианте фильма Снайдера до того, как он прервал работу над проектом в 2017 году из-за семейной трагедии, не было Джокера. Однако режиссер принял решение ввести персонажа в свою дополненную версию.
"Я всегда хотел привести Джокера в этот мир", — рассказал
изданию Снайдер. Когда он впервые начал снимать фильмы по комиксам десять лет назад, то собирался позже столкнуть его с Бэтменом. Но после истории с "Лигой справедливости", работу над которой ему пришлось экстренно прекратить, режиссер понял, что это "позже" может никогда не случиться.
Когда платформа HBO Max дала ему возможность доснять свою версию, он решил добавить Джокера в проект. Единственным условием очередного появления на экране злодея — стал новый подход к его показу.
Снайдер одел своего Джокера в больничный халат и хирургическую маску. На некоторых кадрах на нем пуленепробиваемый жилет с жетонами правоохранительных органов.
"У него куча жетонов. Это его трофеи", — прокомментировал Снайдер.
Премьера режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирована на HBO Max на 18 марта 2021 года, до того 14 февраля ожидается выход нового трейлера.